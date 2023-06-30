知名YouTuber「被退訂閱」飆罵粉絲挨告　法官當庭教他公關處理

▲一名葉姓YouTuber因粉絲退訂而飆罵三字經，圖與本文無關。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名有49.5萬人訂閱的葉姓YouTuber，去年直播時看到粉絲留言要退訂，立刻飆罵三字經「X你X，你怎麼不去死」等話，被對方提告公然侮辱。對此，新北地院法官教葉男應該化危機為轉機，好好說明經營理念，而非大罵三字經，最後依公然侮辱罪判葉男處拘役20天，可易科罰金2萬元，全案可上訴。

判決書指出，葉姓YouTuber於2022年6月26日晚間直播時，看到一名粉絲留言「只能退訂XX（頻道名稱），離出道時會作影片，到後期都做直播來說已失去訂閱XX（頻道名稱）的初衷了」，瞬間讓葉男爆爆氣大罵「X你X，你怎麼不去死」等話，而粉絲也憤而提告。

葉男辯稱，他不認識這名粉絲，也不知道對方的本名、長相，但粉絲的這句話並非事實，且會影響其他人跟著退訂，「要退訂可以私底下講就好，不需要公開講」；另外，他一直都有在創作影片，並非只有直播，因此該名粉絲的話會讓人誤會他是失去初衷的創作者，因此他為了捍衛名譽、頻道的商業利益，直播中的發言都是「正當防衛」。

法官認為，粉絲的留言只是表達「自身對於長期以來加入被告經營直播頻道之觀看意見」，就算葉男不認同，也可以理性的態度說明經營理念，以獲取粉絲的認同及支持，而非以三字經謾罵。

法官表示，葉姓YouTuber的話語主觀上具有侮辱告訴人的犯意，於客觀情狀上亦足以減損、貶抑告訴人在社會上客觀存在之人格評價，從而被告所為公然侮辱犯行，至為明確。因此，依公然侮辱罪處拘役20天，可易科罰金2萬元，全案可上訴。