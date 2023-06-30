工安事故頻傳！　高雄市出重手「7／1起加強稽查」

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

工安事故是城市發展過程中，最需要積極防範的風險，陳其邁市長尤為重視建築工地的安全，也是勞動權益最根本的保障，自7月1日起，高雄的工安精進新措施將正式上路，市府召集相關工程單位召開府級工安防制策略及檢討會議，在既有的工地勞安查驗流程及監督檢查作為基礎上，強化各項管制及防範策略，並擴大民間專業公會參與，加強第一線施工人員的勞安意識，為勞工布建綿密安全網。

依據「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，由工務局進行「建築工地公共安全巡檢作業」，會同勞檢處、衛生局、環保局、區公所等單位，於每週二、四，每日隨機選擇2處工地，進行建築工地工安聯合稽查；每週一、三、五偕同專業公會，每日稽查3處工地，每周稽查13處工地，嚴格督促建築業者設置安全設施，若違規者將立即通知改善，自7/1起將提高頻率，市府工地安全聯合稽查將由每週2次增加至3次，加密辦理相關建築工地稽查作業，以落實工地安全規範。

會議當中決議，經工程機關檢討當前相關稽查作業執行成效及發現之常見缺失後，並由林副市長下達指示三項加強實施方案：

一、 提高建築工地工安聯合稽查頻率，由現行每週兩次，提高至每週實施三次工地工安聯合稽查；務使工地現場第一線施工人員確實落實相關作業規範。

二、 持續加強勞安衛相關講習，責成勞工局勞檢處偕同工務局建管處，至少每月辦理兩次工安防範講習會。特別是從事施工架、高處作業、吊料作業等高危險作業的第一線從業人員，強化其一般安全衛生教育訓練與在職教育訓練，有效提升相關知能及風險意識。

三、 律定市府各項重大公共工程，包含各機關新建工程、水利工程、捷運工程、社宅工程等，一律要落實三級品管制度，並責成各機關工程主管人員要確實負起督導責任；必須由公部門帶頭作起，讓民間建築工程依循同樣標準落實相關規範，保障營建業從業人員的工作權益及人身安全。

此外，跨局處機關的參與，亦在提升各項相關對應措施促進勞動安全的有效性，有所助益，市府的工程施工查核小組，首重工安及交維等事項，在要求公共工程施工品質的前提下，針對各項缺失進行督導，也將提報公共工程督導會報檢討，用高標準檢視各項攸關工安、勞安的重要環節，公部門必須率先做好榜樣，才能整體提升各項在建工程的工安標準。

會中也討論到擴大民間專業公會參與的相關配套機制，以及對於工地現場第一線人員，加重其責任以落實工安規範的積極性，也是後續將研議深化的重要議題，如何在「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」的基礎上，研議獎勵方案、表彰勞安優良範例，或者對於顯有缺失者，透過公會約束其會員，改善相關作為，也將是市府未來完善各項行政作為的重要參照。沒有勞安，就難以實現降低「工安事故」的目標，市府需要攜手民間力量，共同為守護城市安全而持續努力。