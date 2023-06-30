金門2釣客乘波特船落海　緊抱橋墩鐵柱救命...驚險畫面曝光！

記者林名揚／金門報導

金門縣消防局於在30日13時54分接獲民眾報案，表示看到2名男姓釣客乘坐波特船，就在金門大橋烈嶼端附近落海，人已不見蹤影極待救援，消防局獲報後立即派遣23名人員前往搶救，順利將人救起。

▲2名釣客順利被救，當時就抱著橋樑鐵柱 。（圖／記者林名揚翻攝）

2名男子為釣客，乘坐波特船進行海釣時，疑似因船身不穩造成2人雙雙落海，不見蹤影，消防局人員抵達現場時，隨即駕駛IRB船艇朝報案人所稱方向巡視，在金門大橋烈嶼端第7至第8橋墩旁豎立的鐵柱發現2名載浮載沉，情況十分危急，指揮官立即下令由轄區烈嶼IRB前往救援，船艇接近後，迅速將2名男子救上船艇並安全帶至岸邊所幸消防人員及時救起2名落海男子，未造成受傷，表示僅受到驚嚇不需就醫。

▲2名釣客順利被救，當時就抱著橋樑鐵柱 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局呼籲民眾，到海邊磯釣應結伴，對於陌生釣場更應與有經驗者同行，絕對不可以貿然單獨行動，為保安全更應穿著救生衣。每個釣場因地形不同，潛藏不同危險，在不熟悉的釣場發生意外的機率將大幅提昇。同時，下竿前應先熟悉附近的環境，預想緊急撤退路線，甚至預想落海如何上岸的打算，才能有備無患，遇到危險情況，冷靜反應。