偷工地15萬電線裝沒事！　花蓮男悠哉散步...警當場逮捕

▲▼嫌犯自知法網難逃，主動交付電線1批及作案工具1組。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里鎮城南二街1處工地日前遭宵小潛入，竊取未完工住宅電線，損失價值約新台幣15萬元，警方受理報案後，立即成立專案小組前往現場勘查採證並沿監視器影像沿路訪查，竟巧遇到嫌犯在路上散步，眼尖員警當場將他逮捕。

玉里分局受理報案後依據暴風圈理論啟動鷹眼小組，並調閱上百支監視器及查訪鄰近民眾，由案發現場延伸擴大偵辦，鎖定1位竊嫌分別於21及22日凌晨，疑似攜帶作案工具進入案發地，片刻後便背著麻布袋走出。

專案小組掌握有利事證後於25日下午15時沿著監視器影像實施現場查訪，行經城南七街發現1位民眾正在散步，眼尖的員警發現其穿著、特徵及容貌皆與監視器上的影像十分相似，該民看到警方的出現有刻意閃躲情形，警方基於合理懷疑有犯罪嫌疑便上前盤查身分，盤查過程中張民自知法網難逃，便主動交付電線1批及作案工具1組，警方詢問後，全案依加重竊盜罪嫌函請花蓮地方檢察署偵辦。

▲警方詢問後，依加重竊盜罪嫌函送偵辦。



玉里分局長林俊廷表示，維護社會治安、打擊犯罪是警察主要任務，無論案件大小，玉里波麗士團隊勢必追根究柢依法偵辦，請宵小切勿以身試法。

玉里警方呼籲民眾可以裝監視器保護自身生命財產安全；另外如發現周遭有可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，警方將全力守護民眾的生命財產安全，讓民眾有個安全的居住環境。