高雄驚爆第2例本土登革熱！住家緊急噴藥滅蚊　全市38區警戒

▲高雄市新增第2例本土登革熱，防疫團隊緊急滅蚊、清除孳生源。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新增1例本土確診及1例高度疑似登革熱個案，衛生局疫調後，發現個案有台南市東區、仁德區活動史，昨(29日)已緊急於個案住家、活動地噴藥滅蚊。衛生局表示，台南市登革熱疫情有外擴趨勢，全市38區都進入警戒。

衛生局指出，確診者居住在仁武區，是一名10多歲學生，6月28日開始發燒，紅疹、頭痛、關節痛、嗜睡，至醫院就醫檢驗NS1快篩陽性，昨日公布PCR陽性第一型，與台南市目前登革熱群聚檢出血清型相同，案曾於6月22至25日曾至台南市東區外婆家住宿。

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▲廢棄輪胎內積水，發現孑孓孳生。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，另有一名登革熱高度疑似個案，是居住在橋頭區20多歲女性，6月26日出現頭痛、上肢紅疹症狀，6月28日到診所就診，快篩NS1陽性，疾管署檢驗中。經疫調該名個案發病前曾於6月21日至23日回台南市仁德區老家，是台南市疫情群聚熱點，返回橋頭住家後26日出現疑似症狀未立即就醫，且於楠梓區多處活動。

高雄市防疫團隊接獲通報，昨日啟動緊急防治，針對居住地及活動地點周邊半徑100公尺範圍、人潮聚集場所進行強制地毯式孳生源檢查、化學防治噴藥滅蚊及掛蚊燈監測。

▲台南市登革熱疫情有外擴趨勢，高雄市38區進入警戒。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局表示，目前登革熱疫情嚴峻，台南市本土登革熱確診病例截至昨(29日)已累積102例、波及7行政區，且疫情已有向外擴散趨勢；北高雄6行政區防火牆及高風險都會區12區持續針對髒亂空屋空地、菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地、觀光景點等風險埸域行環境整頓。

衛生局也宣布，高雄市38區均進入警戒，各區衛生所、區公所密集辦理社區衛教工作，請各公私場域所有人、管理人、使用人主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，將處以新台幣1200元以上罰鍰。