行政輔導先行制度今起實施　雲林輔委會全責陪伴曝險少年

▲雲林縣警察局為因應新制的實施，邀集少年輔導專才之學者專家，並結合相關網絡單位，共同召開「雲林縣少年輔導委員會議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因少年事件處理法之修正，明7月1日起實施「行政輔導先行」制度，未來曝險少年將交由少年輔導委員會全責協助，並以嶄新的輔導方式，全力將曝險少年導入正軌。雲林縣警察局為因應新制的實施，邀集少年輔導專才之學者專家，並結合相關網絡單位，共同召開「雲林縣少年輔導委員會議」。

會議中頒發外聘委員及新任少輔志工隊長、副隊長聘書；此次外聘委員並依修法規定，聘任二名少年代表為委員，讓少年實際參與會議，提出新世代看法與建議。縣長張麗善表示，雲林少輔會向中央申請「強化社會安全網第二期計畫」經費，於去年底共進用2名少輔督導及6名少年輔導員，並透過分區配置少年輔導人力，以優化受理窗口與服務流程，全力接住每個青少年。

▲雲林縣警察局為因應新制的實施，邀集少年輔導專才之學者專家，並結合相關網絡單位，共同召開「雲林縣少年輔導委員會議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另外也感謝警察局提供少輔會良好的辦公環境及各項資源協助，以及少年法庭、兒童福利發展協會、百里香兒童青少年關懷協會、少輔志工隊及各網絡單位，長期以來對少年輔導工作的支持，希望能透過此次會議，攜手推動少年行政輔導先行制度，讓迷航少年在少輔會的輔導關懷下，能獲得更完善的保護。

雲林縣警察局局長林故廷表示，7月1日起由少輔會專責輔導曝險少年，未來將結合縣政府各網絡單位及各項社會資源，全力推動行政輔導先行新制，不僅是因應中央法規，而是以更尊重少年的方式，提前介入服務曝險、偏差行為少年，以減低少年觸法機會，協助曝險少年回歸正常生活，穩定就學或就業並預防再犯，保障其健全成長。