黃偉哲拜會日本群馬縣議長　期盼疫情後深化多方面交流

▲台南市長黃偉哲率團至日本群馬縣議會，拜會議長安孫子哲，雙方暢談甚歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率團至日本群馬縣，參加前橋市舉辦的台南祭活動，於30日至群馬縣議會拜會議長安孫子哲，雙方暢談甚歡。



黃偉哲市長表示，很高興群馬縣議會盛情接待，群馬縣近年積極協助轄下城市跟台南交流，更每年參加台南旅展，因此此行特別前來拜訪，希望感謝議長及各位議員對台南跟群馬交流的大力支持。

黃偉哲市長指出，隨著疫情告一段落，希望讓台南與群馬縣有機會能在文化、物產、教育或是體育等領域持續深化互動。而今年11月即將在仙台市舉辦台日議員的日台交流高峰會，屆時台南市議會、市府都會參與，也希望群馬縣議會能夠一起參與跟交流。

安孫子哲議長則歡迎黃市長來到群馬縣議會，並細數群馬跟台南至今的各種交流，例如2017年12月群馬縣議會組成了日台議員親善聯盟，前往拜會了台南市府跟議會，隨後2018年台南市議會、2019年7月台南的副市長也曾前來群馬訪問，當時群馬特別舉辦了台南特展及芒果促銷活動。議長希望，在疫情趨緩後，能以黃市長此次來訪為契機，兩市恢復以往熱絡的交流。

本身出身前橋的安孫子議長也稱讚台灣有聞名世界的美食與傳統文化，他也相信此次在前橋盛大舉辦的台南祭活動，一定能讓日本民眾更加認識台灣與台南。

為了表達台南的感謝，並期盼群馬縣議會多支持台南農產，黃市長特別致贈印有群馬縣徽的蝴蝶蘭以及當季的台南芒果，讓安孫子議長大表驚喜。