攜程提供全體員工「生育補貼」　每孩每年4.2萬元「可領到5歲」

▲「攜程」為大陸最多人使用的旅遊平台。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸旅遊平台龍頭「攜程」6月30日宣布，將推出針對全球員工的生育補貼政策，入職滿3年的全球員工，不論性別，每新生育一個孩子，將獲得每年一萬元人民幣（約4.2萬元新台幣）的現金補貼，發放至孩子滿5歲為止。

攜程將該政策稱為「程二代程長禮金」，將從7月1日開始實施，攜程CEO孫潔在公司的內部信中提到，未來，攜程將投入10億元人民幣（約42億元新台幣）進行員工生育補貼，預計將有超過2萬名「程二代」因此獲益。

事實上，攜程2015年12月時，就曾公布孕期交通費、生育禮金和生育醫療補貼等福利，後來還陸續增加了孕婦躺椅、輔助生育以及母嬰室等10餘項福利，每年再生育福利上的投入近800萬元人民幣。

據攜程統計，2022年對比2015年，攜程員工年新生兒家庭佔比增長147%，其中二胎佔比增長329%。

值得注意的是，攜程集團董事局主席梁建章同時也是一名人口經濟學家，他說，自己曾建議政府給有孩子，尤其是多孩的家庭發錢，以降低家庭的生育成本，幫助更多年輕人完成生育多個孩子的願望，「企業也可以在自身能力範圍內發揮作用，為社會凝聚共識構建一個良好的生育氛圍。」

▼攜程集團董事局主席梁建章。

