攜程去年凈虧損同比收窄83%　淨收入回到疫情前56%

▲攜程。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸線上旅遊平台攜程集團24日公布2021年度全年財報。2021年攜程淨收入200.23億元人民幣，同比增長9.32%，約恢復至2019年的56%，歸母淨虧損5.5億元，2020年同期淨虧損32.47億元，淨虧損同比收窄83.06%

攜程在財報中指出，2021年第四季度，中國局部地區出現了幾次新冠疫情的反覆，這抑制了用戶對公司產品的需求，因此，公司2021年第四季度的經營結果受到重大不利影響。

從2021年全年的情況來看，攜程僅在第一季度錄得17.8億元的盈利，後三個季度分別錄得淨虧損6.47億元、8.49億元和8.34億元。

全年來看，攜程的各項業務中僅交通票務和旅遊度假錄得同比下滑。財務數據顯示，攜程2021年住宿預訂收入81.48億元，同比增長14.45%；交通票務收入69.05億元，同比減少3.37%；旅遊度假收入11.05億元，同比下滑10.96%；商旅管理收入13.47億元，同比增長53.59%；其他收入25.24億元，同比增長30.71%。

可以發現，疫情以來，旅行用戶的出遊半徑明顯縮短，除了周邊酒店住宿預訂量快速增長外，私家團、主題遊等也迎來大幅增長。

數據顯示，在旅遊度假方面，2021年攜程旅遊的頭部供應商售賣的周邊和本地遊產品交易額較2019年實現正增長；私家團供應商數量同比增長32%，私家團交易額較2019年增長近40%；攜程國內主題遊產品交易額較2019年同期增長超過160%。

另一方面，受益於海外相對寬鬆的旅行限制政策，攜程海外業務在2021年四季度至2022年前兩個月，迎來了一波發展契機。

以亞洲區域為例，2021年攜程在海外市場中的本國/本地區酒店預訂量較2019年增長超過30%，其中在中國香港、新加坡和韓國市場約有三位數增長。而在歐洲市場，機票預訂量在2021年第四季度進一步恢復，並延續至2022年初。攜程數據顯示，2022年前兩個月，攜程海外品牌的機票預訂量同比增幅超過200%，其中歐洲地區增長更快。