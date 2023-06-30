范瑋琪遭洗版「退演唱會門票抵制」　票房慘況曝！僅最低票價完售

▲范范力挺丈夫。（圖／翻攝自Facebook／陳建州、范瑋琪）



記者施怡妏／綜合報導

黑人陳建州被大牙、郭源元等人指控性騷擾，范瑋琪發文力挺丈夫，並提出3點反擊，黑人滴酒不沾、舊家只有一張床、孕期只出過5次門，卻一一被網友挖出證據打臉，而她即將在9月舉辦演唱會，如今遭到大批網友喊退票抵制，票房慘況也曝光了，僅最便宜的1280元票價售完，其他票價還有相當多空位。

范瑋琪在IG發限動力挺丈夫，「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛我的丈夫，我會用全力守護我的家庭」。

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范瑋琪不久前剛從一場口罩言論風波中走出來，睽違3年重新準備重返樂壇，計劃於9月8日舉行演唱會，黑人卻捲入性騷爭議，讓她的復出之路堪憂，大批網友到范瑋琪的臉書洗版，怒喊要退票，「當初是因為同情妳，才去買妳的演唱會門票的，麻煩拜託現在可以告訴我，該如何辦理退票嗎」、「虧我以前很欣賞妳的作品的，現在對妳失望透頂了」。

▲▼范瑋琪演唱會票房慘。（圖／翻攝自寬宏售票網站）



實際點開范瑋琪寬宏售票系統平台，北流全場近5千席的座位，票價分1280元、2280元、2880元、3480元、3880元、4280元6種價位，演唱會於5月31日12點開賣，開賣將近1個月，目前僅有最便宜的1280元票價售完，其他票價都還有許多空位。

黑人性騷風波爆出後，許多網友湧入范瑋琪臉書留言，要退票抵制，不過根據售票網站寫道，若要退票，「需於購票後三日內辦理」，購買票券後第4日起不接受退換票申請。

事實上，范瑋琪先前受訪時就表示，「心情是忐忑，緊張，又有點興奮的複雜心情，有一種要見很久不見，很在乎的朋友的心情，怕自己準備的不夠好，讓他們失望。喉嚨跟手每天都很癢，因為每天都在吼小孩」，但感謝丈夫、和身邊親朋好友、姐妹們、包括研究所同學們都非常力挺她，都說一定會買票，「甚至很多人還說要包票支持我演唱會，非常感動，真的很謝謝他們」。