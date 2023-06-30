調皮管不動！國二生遭老師「單獨關教室8天」 　家長：兒子快自閉

▲學生家長揪住該校一工作人員的衣領討要說法。（圖／翻攝自大河報·豫視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇揚州市寶應縣一學生家長6月28日在網上控訴稱，自己14歲的孩子被單獨關教室長達8天，老師8天內未給孩子上課。家長稱，孩子單獨一個教室，而且通過監視器畫面看到，老師基本沒有給孩子上課，「8天沒有給我孩子上課，有一個女老師上了2節課，每節課都是上個幾分鐘。」

據《大象新聞》報導，家長找學校討要說法，揪住該校校長的衣領稱，「你沒有權利把孩子單獨關到教室不讓上課。」家長還表示，孩子已經出現自閉傾向。

對此，學校工作人員解釋，由於這名學生太過調皮，上課學老師說話，向老師吐口水，在課室丟紙條吵鬧，導致課堂無法進行，已多次被其他家長投訴，因而才決定對他單獨授課。

學生家長不認同該說法，並要求學校公開給孩子授課時的監視器畫面。後學生家長稱，當地派出所已聯繫他前去查看監視器畫面。

據《紅星新聞》報導，6月29日，寶應縣委宣傳部工作人員答覆稱，教育局、學校已和家長進行溝通，當地派出所也曾介入，「8天沒有上課是不實消息。」

工作人員表示，「（學校）專門給他開了一個教室，給他安排了老師，就是正常地上課，保證他的學業正常完成。」該工作人員表示，「除了正常的教學以外，（學校老師）還要給他加班加點地上課，其實老師非常辛苦。」

該工作人員介紹，曾有其他學生家長反映當事孩子影響課堂秩序。老師曾與孩子談心、多次與孩子家屬溝通，孩子家屬也曾多次承諾將管理好孩子，但成效不明顯。而後，家委會要求學校為這名孩子單獨開班。