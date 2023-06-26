他疑惑「年輕人為啥不敢生」　眾人點出3大原因：折磨雙方而已

▲他疑惑為何台灣少子化爆發，「爸媽那個年代也賺不多，也都生了2、3個」。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣少子化問題日益嚴重，甚至出現「生不如死」現象，人口出生率低於死亡率。一名網友好奇詢問，明明爸媽那個年代說自己月薪很少，也都生了2、3個，為何現在台灣會少子化大爆發，大家都不敢生小孩，其他網友看了文章後紛紛寫下回答，大致上可以分成3大因素。

原PO在批踢踢表示，台灣如今少子化大爆發，整個出生比死亡少「生不如死」，私校一堆要退場或是被輔導評估，補習班也受到很大的衝擊，連一堆企業、傳統製造業都缺工，明明爸媽那個年代說自己月薪很少，錢賺得不多，也至少生了2、3個孩子，「為什麼（現在）大家都不敢生小孩？」

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▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

其他網友看了文章後，紛紛寫下不敢生的原因，大致上可以分為3種，分別是「薪水低，連自己都養不起」、「高房價，買不起房」、「怕壓縮生活品質」等。有人說，「薪水中位數才4萬多，養什麼小孩」、「養不起幹嘛生，階級複製害慘小孩子」、「現在教育費太貴了，從小一開始算到高中職畢業至少12年，你算算要多少」。

也有人說，「房貸負擔太重，小孩的開銷很大，而且生活品質又會降低，這樣生下來會讓人覺得是虐待自己」、「生了就要對生命負責，自己都養不活了，生小孩會降低生活品質」、「沒錢沒房怎麼養小孩，結果也只能窮養，花了一堆錢，結果小孩也過不了好日子，折磨雙方而已」。