2歲童餐廳內用「尖叫大哭」！爸爸竟作勢扁顧客：受不了自己離開

▲一對夫妻在公館商圈某餐廳用餐，放任孩子大吵大鬧，還嗆其他顧客「受不了自己走」。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者柯振中／綜合報導

這樣的家長合格嗎？一名男子日前到台北公館商圈用餐，當時有對夫妻帶著小朋友到店內，沒想到小朋友不斷尖叫、大哭，夫妻倆卻嗆聲「受不了就離開」，態度囂張至極，放任孩子吵鬧的方式曝光，立刻引起一陣撻伐。

這名男子在「爆怨公社」指出，他21日晚間到公館商圈的某餐廳用餐，期間有對外國夫妻帶著小朋友入場，用餐的過程中小朋友不斷大哭、尖叫，時間超過10分鐘，明顯引起許多顧客不悅，但所有人還是默默忍受、沒有上前阻止。

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不過，男子結帳時與外籍男子對到眼，對方竟然上前挑釁，嗆聲「為什麼要對2歲的小朋友有意見」，若是真的受不了，應該自行離開，甚至還作勢使用暴力。

外籍男的妻子聽完，非但沒有勸阻，反而在一旁幫腔，以「小孩子不是物品沒辦法管」的理由開脫，讓人實在聽不下去。男子最後忍無可忍，只好開口回應，帶小孩到餐廳用餐是個人權益，但也該考慮到其他顧客，沒人花錢來餐廳吃飯，還需要忍受小孩的鬼吼鬼叫。

▲吃飯時若聽到孩子鬼吼鬼叫，總會讓人感到心情不愉悅。（示意圖／123RF）



由於實在講不聽，男子決定報警處理，老闆見狀上前勸阻，一場爭執才就此落幕。後來打聽才得知，這對外國夫妻時常出現，可能住在附近，也曾因孩子過於吵鬧、與其他顧客發生爭執，但無論如何規勸都沒用，讓人感到無奈。

男子也坦言，老闆的危機處理十分不錯，事後也有盡力彌補，有問題的並非店家，而是沒有公德心的夫妻，既然人在台灣，就該尊重一下台灣的文化，何況在公共場合大吵大鬧，也是無關文化的問題。

貼文引發討論後，這對夫妻立即遭到撻伐，「會生不會管教，實在很糟糕」、「是的，沒禮貌又不尊重其他人的人特別多，看手機也是一樣，往往都是音量最大，不理會別人的感受，這種人最討厭」、「再次印證不要臉天下無敵這句話」、「他聽得懂中文？現在一堆都不管小孩的，以後這些小孩真的會很慘。」