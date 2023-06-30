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性侵未遂判多重？律師曝「上限是10年」：最多可以減到一半

記者曾筠淇／綜合報導

「#MeToo風暴」延燒，名人接連「翻車」，受害者將過去發生的情境描述出來，加害人可以判多重？律師「法老王」王至德說明，若為強制性交，是3年以上、10年以下；至於性侵未遂，「它是依照性侵既遂然後去減輕，減輕最多可以減到一半」。

節目《新聞挖挖哇》最新一集聊到「#MeToo風暴」，主持人鄭弘儀拋問，「性侵未遂或強制猥褻，它的刑度怎麼樣？」法老王解釋，強制性交就是俗稱的性侵，「它是3年以上、10年以下」；若性侵未遂，「就是依照這個刑度去減輕。」

法老王表示，現在性侵罪是很重的，「性侵未遂沒有特別的刑度，它是依照性侵既遂然後去減輕，減輕最多可以減到一半，它上限還是可以到10年」，只是看減輕多少，「它可以減輕成9年11個月，也是減輕，就是看實際上的狀況」；至於強制猥褻則是5年以下。

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鄭弘儀接著問，「你認為陳建州這樣算是強制猥褻還是性侵未遂？已經在介於那邊了。」法老王表示，「強制性交未遂跟這個猥褻，其實就是一線之隔，就是看你主觀上到底一開始是不是想要那個，想要做到最後」。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／陳建州、大牙、郭源元）

▲左至右依序為陳建州、周宜霈、郭源元。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州、宜霈vs大牙、郭源元）

法老王判斷，依照陳建州目前狀況，「應該至少有強制猥褻」，因為女方有提到「感覺到他的下體，就是其實是已經有那個反應了，所以他事實上是已經有構成強制猥褻了」，至於有沒有構成強制性交，就看主觀上意圖，「我個人覺得依照那個環境，依照她的這個反應，我個人覺得應該是有可能構成強制性交未遂」。

大牙周宜霈發文指控陳建州11年前進她的房間求歡，將她撲倒在床試圖侵犯。對此陳建州全盤否認，「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑 、虛偽之惡意栽贓行為。」他28日再貼出律師聲明稿，控周宜霈的貼文內容虛偽不實，侵害當事人名譽，因此已提起民事訴訟，「請求周宜霈女士賠償當事人新台幣1000萬元」。

後來郭源元也出面指控黑人，「他整個人壓上來環抱住我」、「我感覺到他的下體，非常噁心」。陳建州則透過經紀人回應，「針對莫須有的指控，我們不再回應」。

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