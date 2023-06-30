廣告小妹「一直想勸某男星」　曝恐怖內幕：愛玩要看對象

▲她透露，經常收到女生私訊，跟她罵那位男星。（圖／翻攝自臉書／廣告小妹）

記者周亭瑋／綜合報導

近來演藝圈風波不斷，繼黃子佼、NONO、黑人被指控性騷，吳慷仁也被匿名爆料亂搞男女關係，而他則寫下長文反擊，駁斥是睜眼說瞎話。昨深夜，廣告小妹突然有感而發，表示一直很想勸某位男星，就算單身愛玩也要看對象，更透露恐怖內幕，直呼「你遇到的蕭婆比例好高。」

廣告小妹凌晨1點在臉書寫道，「我一直很想勸某男星，單身愛玩，也要看對象是誰。你遇到的蕭婆比例好高，一個狂貼圖在我留言區，害我臉書被關一天；一個時不時私訊跟我咒罵你，很多台語罵人的話，我都是跟她學的。」

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她接著表示，「雖說現在已經無人在乎劈腿不劈腿，羅志祥都能變清流；但從她們身上能看見，感情被欺騙留下的創傷，不是輕易可修復的。」

最後，廣告小妹更直言，「聽勇哥的話，免錢的最貴，願每個女孩，都能不受傷。」

▲文章掀起熱議。（圖／翻攝自臉書／廣告小妹）

這番話掀起熱烈回響，網友們紛紛直呼，「現在劈腿都算清流，至少都是自願的」、「是W男星嗎」、「在線等」、「推勇哥，真男人」、「要去撈小妹的文章找蛛絲馬跡嗎」、「太想知道了」。

另外，也有人好奇問道，「不會是眾所期待的XX吧？」對此，廣告小妹搖頭表示，「不是XX，我現在對他，多了很多respect，光明正大把妹、堂堂正正玩耍。」