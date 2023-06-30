颱風季要來了！氣象局估今年「3到5個」颱風侵台　聖嬰現象挾強颱

▲氣象局預報中心主任呂國臣。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

颱風季要來了，氣象局今說明今年「颱風展望」，預估今年侵台颱風數約有3到5個，今年下半年北太平洋西部生成颱風總數正常到偏少，但侵台颱風個數正常。

中央氣象預報中心主任呂國臣表示，今(112)年至目前為止，北太平洋西部僅生成3個颱風，較氣候平均值4.3個少，瑪娃颱風今年6月通過台灣東部海面也帶來降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局表示，過去統計資料顯示，6至12月約有21到25個颱風生成，侵台颱風個數約為3至5個。氣象局預估今年下半年北太平洋西部的生成總數正常至偏少，侵台颱風個數則是接近正常的機率較大。

呂國臣說明，從北太平洋西部資料來看，聖嬰和反聖嬰對颱風生成位置差別，反聖嬰年颱風生成位置接近台灣，聖嬰年生成位置距離台灣比較遠，正常年侵台颱風平均約2.7個颱風，聖嬰年大約2.6個颱風，從聖嬰年來看，颱風影響台灣侵台數量接近氣候值，不過強度會有差異。

▲氣象局說明颱風季展望。（圖／翻攝氣象局直播）

呂國臣表示，聖嬰年輕度颱風比較少，中度颱風和強度颱風約佔一半一半，侵台颱風以中度以上颱風或強颱機率高，主要是侵襲台灣的颱風走過海洋面比較長，吸收海水溫度能量比較多。

呂國臣指出，從5月資料來預測，目前估計今年侵台颱風約3到5個，跟聖嬰年統計類似，生成位置較遠、往台灣接近，部分往北或部分往菲律賓方向移動，也有會往台灣方向，今年侵台颱風數量預估接近正常。

至於今年預估侵台數量是否比去年侵台颱風多，呂國臣說明，今年預測侵台颱風是3到5個，接近氣候正常值，跟去年相比，去年接近台灣甚至沒有颱風登陸，颱風生成後接近台灣，碰到較強高壓往菲律賓方向走，若東邊太平洋高壓比較強，就會引導到日本去，沒有侵台，但目前這麼長預報沒辦法看出差異，從過去案例20到40年統計，接近正常值機會是最高的。

▲▼氣象局主任呂國臣說明颱風季展望。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局指出，今年梅雨季(5、6月)雨量除東部的花蓮及成功站雨量偏多外，其它地區的雨量以正常至偏少為主，全台總雨量約近氣候值的9成。在氣溫方面，5月冷熱交替頻繁，6月西半部偏暖，5至6月以正常為主。

氣象局進一步說明，目前熱帶太平洋東部海溫有增暖的趨勢，下半年極可能發展為聖嬰事件。根據研究顯示，聖嬰發展時北太平洋西部的颱風生成位置較為偏東，但若路徑持續西行接近台灣，則隨著颱風在海上發展的時間較長，其強度亦可能較強。

▲今年下半年北太平洋西部生成颱風總數正常到偏少。（圖／翻攝氣象局直播）

針對未來一季展望，經檢視氣象局及各國數值模式預報結果，今年7至9月台灣氣溫以正常至偏高的機率較大；雨量則為正常至偏少。

此外，氣象局今年夏季起新增3項服務及產品，分別是高溫資訊鄉鎮燈號、擴大試辦「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」災防告警至全台19個溪流活動區，以及颱風消息新增颱風不對稱暴風半徑資訊。

此外，氣象局今年夏季起新增3項服務及產品，分別是高溫資訊鄉鎮燈號、擴大試辦「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」災防告警至全台19個溪流活動區，以及颱風消息新增颱風不對稱暴風半徑資訊，。