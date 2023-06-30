前經紀人挺黑人「只是愛開爛玩笑」！PTT炸鍋：幫承認有騷擾嫌疑

▲黑人陳建州深陷性侵未遂疑雲。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）



記者施怡妏／綜合報導

藝人陳建州（黑人）被大牙、郭源元等人指控性騷擾，，他本人透過經紀公司發出律師函否認，並表示將不會再對此事回應，一名自稱當時擔任黑人經紀人的andygaga透過IG發文「難道妳們不知道黑人就是愛說玩笑嗎？」貼文發出後卻立刻刪除，被網友嘲諷提油救火，「她坐實了黑人的所有行為」。

andygaga表示，跟黑人一起工作也不算很久，要比熟的話，幾個妹妹應該比她更了解對方才是，「難道妳們不知道黑人就是愛說一些讓人3秒尷尬的玩笑嗎？！難道妳們還會比我分不出黑人的爛梗嗎？！那些嘔心到死的表情妳們沒看過嗎？！」她再問為何會想到爛笑話再加嘔心的表情，是有其他含意呢？「明明就是他得意要對方尷尬到死的玩意變騷擾呢！？」

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不過，文章發出後andygaga隨即刪除，不過限動仍持續強調「沒有實質證據，請不要再發10年以前疑似被性騷」。

▲網友認為這篇文是提油救火。（圖／翻攝自PTT）

文章被轉發到PTT上，大批網友認為這篇文章根本是提油救火，「又一個提油救火來害黑人的」、「是不是發現自己那文是在證明黑人有做啊」、「這篇不就證明黑人根本性騷慣犯」、「重點是她不是否認，是幫承認」、「該不會又是打電話拜託澄清的吧」、「原來是認證」、「笑死，間接承認黑人講話有騷擾人嫌疑」、「這篇根本黑人性騷擾美眉的鐵證」、「她是來證明黑人真的有性騷擾那些妹妹吧」、「這篇某個程度上算是坐實權勢性侵了」、「謝謝經紀人告訴我真的有騷擾」。

網友看完後紛紛震驚，「居然是女的！居然認同這種性騷」、「性侵未遂叫開玩笑？想問她那什麼不是開玩笑？」「以為只是玩笑，但是當事人其實很受傷」、「有女兒的媽媽竟然能說出這麼歧視女性的話」、「發這種文超級沒同理心」。