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「9位黑澀會美眉」回應一次看！他見成員態度：沒人幫陳先生說話

▲9位黑澀會美眉回應（20230629）。（圖／記者曾筠淇製）

▲黑澀會美眉回應。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

女星大牙（周宜霈）27日發文指控「當時的老闆陳先生」性騷擾，引發外界推測「陳先生」應該是指陳建州。事後，同為「黑澀會美眉」的貝童彤出言力挺，其他成員則多低調回應或不回應。對此，有網友認為，從其他成員的態度就可以推斷出「答案」了。

有網友在Dcard上，以「其實大牙的指控，其他成員的態度就已經說明了一切了」為標題發文，提到大牙指控「陳先生」性騷擾後，只有貝童彤表示知情，其他人大多沒有正面回應。然而，他認為眾人的反應其實也算是一種答案，因為面對如此嚴重的指控，也沒什麼人幫「陳先生」說話。

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▲▼ 。（圖／翻攝自《我愛黑澀會》官網）

▲黑澀會美眉。（圖／翻攝自《我愛黑澀會》官網）

貼文曝光後，底下網友也表示，「先別說以前的黑澀會了，現在演藝圈也沒人出來幫黑人講話，如果他真的清白、坦蕩、人緣好，應該也要收穫個一句『我認為他不是這種人』吧？結果除了老婆沒人挺」、「很認同耶，黃子佼那時候至少還有Lulu和謝和弦出來說話，雖然佼哥以前是真的爛，但代表他有某部分好的一面，會有人出來說話；那完全沒人出來代表，其他面向也都爛」。

不過也有網友認為，「這很正常吧？如果公開說了這句話，結果黑人真的有做不就變成是在挺性騷擾的人」、「只要出來發表立場就表示把自己推到網友大軍面前，就連Lulu出來表態黃（子佼）的事，講得中立但還是有正反兩方討論」、「前面那麼多人出來的例子大家都看到了，沒人會了解他人的全貌，大家都是要繼續在演藝圈混的，幫哪一方都不好吧，友好的私下聯絡就好」。

▲▼潘逸安,Vivian婚宴-大牙周宜霈。（圖／記者周宸亘攝）

▲大牙。（圖／記者周宸亘攝）

還有網友討論道，「因為男方還是握有很多資源，加上女藝人更在意形象，看下來這些受害者都是沒什麼背景」、「看第二位受害者郭源元的文看到哭出來，尤其最後一句『說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人』。我感受到她們對抗的勇氣，多麼不容易啊」、「不懂范范幹嘛把自己捲進來」、「幫你修正一下，其他也有幾位有說好幾年前有聽她講過喔」。

針對大牙指控，人在國外錄影的貝童彤當天透過經紀人發聲回應，「多年前就已經知道此事，身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背著這個傷痛十幾年。希望多年後的當事人能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正。也希望社會大眾以此警惕，保護自己，尊重他人」。

▲▼ 「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」-貝童彤 。（圖／記者黃克翔攝）

▲貝童彤。（圖／記者黃克翔攝）

甜兒（鄭倢伃、Angela）透過限時動態表示，「大牙，謝謝你勇敢的站出來」，她想了很久要不要對此事做反應，但她後來覺得「台灣的社會，不對的事應該要爆出來」。

丫頭（詹子晴）透過經紀人表示，她不是當事人，很難回應什麼，「不想讓民眾覺得在蹭，就不方便多說太多。」不過她看見大牙的貼文相當不捨，「很心疼大牙要面對這樣的事，她一直是我們團體最堅強、勇敢的那一個。真心希望#MeToo能讓大家了解到保護自己的重要性」。

Apple（黃暐婷）透過經紀人回應，「我和大牙都是在還很年輕的時候認識並一起工作，對於這次事件，很久以前有聽她提過，只是不是當事者我也不便多說什麼，看著文字很心疼，願意把這些深藏在心裡的祕密講出來，真的需要很大的勇氣」。

小薰（黃瀞怡）經紀人表示「不清楚」。鬼鬼（吳映潔）坦言，「我不是當事人，也不太方便回答，謝謝大家，辛苦了」。昆凌出席活動被問及此事時，全程微笑不發一語，工作人員則緩頰「我們今天以公益為主」；經紀人表示「我們今天（指27日）都還沒看新聞」。

▲▼鬼鬼吳映潔。（圖／記者周宸亘攝）

▲鬼鬼吳映潔。（圖／記者周宸亘攝）

小蠻（王承嫣）發布限時動態表示，「我不是當事人，所以就不多做回應了。願世上所有的生命都能被善待，心簡單世界就簡單」。詩亞（舊藝名：斯亞）在IG限時動態表示，「善惡終有報，不是不報，時候未到，要為人善良，而不是偽善，如果某一天一些未報的XX被報，我一定開香檳慶祝！」但文中未指名道姓，不確定是否是對此事有感而發。

針對此事，網紅插畫家「小綠先生」則逆風表示，他第一時間覺得這是「越線的惡作劇」，但即便本意如此，此舉還是相當不好。由於這番言論後來被罵翻，因此小綠先生後來道歉，「先不論惡作劇與否，這樣的方式就是性騷」，他會深刻反省。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／小綠先生）

▲小綠先生發聲。（圖／翻攝自Facebook／小綠先生）

面對大牙指控，陳建州27日否認並發聲明，他鼓勵受害人發聲，但「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑 、虛偽之惡意栽贓行為。」他28日再貼出律師聲明稿，再控周宜霈的貼文內容虛偽不實，侵害當事人名譽，因此已提起民事訴訟，「請求周宜霈女士賠償當事人新台幣1000萬元」。

針對陳建州貼出的聲明稿，大牙後來也在臉書發文表示，「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見」。

▼黑人發聲明。（圖／翻攝自Instagram／blackielovelife）

▲黑人發聲明。（圖／翻攝自黑人IG）

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大牙周宜霈黑人陳建州性騷擾#MeToo黑澀會美眉Dcard

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