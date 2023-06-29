黑人要大牙公開道歉違憲　司法院建議「若勝訴可以這樣做」

▲大牙（左）指控陳建州（右）性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／大牙、陳建州）



記者黃資真／台北報導

黑人陳建州遭大牙指控性騷擾，28日發出聲明提告求償1000萬，同時要求在臉書公開道歉，司法院臉書粉專今(29)日PO文解釋，去年憲法法庭早已宣告違憲（要求加害人道歉），但也點出「刊登勝訴啟事或是判決書內容，也是一種可以採行的方式。」

司法院臉書小編PO文指出，以前報紙上偶爾會出現道歉啟事，但現在只能看到勝訴啟事或是判決內容。那是因為在過去，當事人可以請求法院命對方「登報道歉」，作為回復名譽權損害的方式。

不過，去年憲法法庭作成 111年憲判字第 2 號判決，其中主文第1項表示：「民法第 195條第1項後段規定：『其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。』所稱之『適當處分』，應不包括法院以判決命加害人道歉之情形，始符憲法保障人民言論自由及思想自由之意旨。司法院釋字第656號解釋，於此範圍內，應予變更。」

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小編解釋，意思是名譽被侵害的人，雖然依法可以請求回復名譽的適當處分，但不能要求法院命加害人道歉，包含過去經常使用的「登報道歉」等等。因為強制道歉除了直接限制憲法第11條保障人民消極不表意的言論自由外，更會進而干預個人良心、理念等內在精神活動及價值決定的思想自由。

小編提到，憲法法庭同時也有指出其他適當處分方式，是法院可以採行，既足以回復被害人名譽，且侵害較小的手段，例如在合理範圍內由加害人負擔費用，刊載被害人判決勝訴的啟事，或是將判決書全部或一部刊載於大眾媒體等等。因此，雖然不能要求加害人道歉，但刊登勝訴啟事或是判決書內容，也是一種可以採行的方式。