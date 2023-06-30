「3星座」財運爆發期來了！7月上半易遇貴人發大財

▲三大星座下半年能夠苦盡甘來。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

明天即將迎來7月，許多人也希望新的一個月能翻轉運勢。對此，《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》也指出，在7月的上半個月「3星座」財運旺盛，提醒大家好好把握，有望賺的盆滿缽滿。

TOP3 射手座：商業合作，明智決策

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行星宮位：木星及天王星在第六宮；太陽及水星在第八宮，因此上半月有機會從商業合作中得到財務上的好運，當然也包括伴侶金錢上的慷慨給予，這些能促使你有明智的投資決策，及良好的回報。

TOP2 魔羯座：財務貴人，利益共生

行星宮位：太陽及水星在第七宮；金星及火星在第八宮，因此上半月能吸引到有財務實力的合作夥伴，並且你能夠好好的整合雙方資源，從而增加你的財富和財務穩定，讓雙方都能得到不錯的利益。

TOP1 雙子座：善於交際，談判成功

行星宮位：太陽及水星在第二宮；金星及火星在第三宮，因此上半月將有不錯的商業頭腦和交流能力，能靈活的運用溝通技巧，在談判、銷售方面更加成功，同時能在人際關係中取得多種收入來源和財務機會。

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