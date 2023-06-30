假掰大嫂發文裝孝順！她慘輪毒菇被砲轟...不忍開戰：有夠噁心

▲一名小姑抱怨，大嫂總是拍照PO網裝孝順，其實什麼都沒做。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婆媳之間的鬥爭，在現實生活中似乎是永不停息的家庭難題。一名小姑抱怨，大嫂明明跟婆家感情不好，卻在網路上立好媳婦賢慧的人設，導致很多不知情的人總在底下罵她和媽媽，讓她直呼有夠噁心。

原PO在《匿名公社》痛訴，大嫂超假掰，只要任何有關婆家的事都會PO上臉書，像是爸爸每個月要回診一次，如果哥哥有事，就會請大嫂幫忙載，大概一年只會有2次，此時大嫂就會拍一張手放在爸爸手上面的照片，寫下「陪公公看醫生，等好久好累」，底下留言就會有很多人誇她孝順，但更多的人是批評。

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原PO傻眼表示，如果有人問「小姑呢」，大嫂根本不會幫她解釋，只悠悠地回「都是家人有必要這麼計較嗎」，但事實上，大嫂載爸爸去醫院是有開口要錢的，一趟1000元；除此之外，過年回來還會特地拍一張在廚房或是戴手套的照片，然後寫下「大家庭過年就是熱鬧」。

原PO搖頭，不誇張，底下留言一面倒罵「毒菇」、「巫婆」，可是重點是，媽媽跟她根本完全沒讓大嫂煮飯，也沒讓大嫂洗到一個碗，而大嫂之所以會戴手套是因為要去廚房後面搬兒童餐椅。

她直言，每次看到大嫂在臉書上裝成白蓮花，發表大度中又帶點委屈和無奈的言論，看到都想吐。她指出，現實中的大嫂每次回來就板著一張臉，跟公婆說不到2句話，不幫忙煮飯也不幫忙洗碗，某次她用免洗碗筷，大嫂還不開心，最後使用完還不洗，通通放著給她洗。

原PO說，明明跟婆家感情不好，卻在網路上立好媳婦賢慧的人設，真的有夠噁心的，「我大嫂是全職家庭主婦，但我並沒覺得她就應該幫忙，只是很不恥她的行為。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「超級假面人的人生」、「這種愛面子的人，只要拆穿她，她就會崩潰」、「活在這種虛假世界不累嗎」、「裝什麼賢慧」。

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