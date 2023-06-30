　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假掰大嫂發文裝孝順！她慘輪毒菇被砲轟...不忍開戰：有夠噁心

一名小姑抱怨，大嫂行為讓她感到噁心。（示意圖／PIXABAY）

▲一名小姑抱怨，大嫂總是拍照PO網裝孝順，其實什麼都沒做。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婆媳之間的鬥爭，在現實生活中似乎是永不停息的家庭難題。一名小姑抱怨，大嫂明明跟婆家感情不好，卻在網路上立好媳婦賢慧的人設，導致很多不知情的人總在底下罵她和媽媽，讓她直呼有夠噁心。

原PO在《匿名公社》痛訴，大嫂超假掰，只要任何有關婆家的事都會PO上臉書，像是爸爸每個月要回診一次，如果哥哥有事，就會請大嫂幫忙載，大概一年只會有2次，此時大嫂就會拍一張手放在爸爸手上面的照片，寫下「陪公公看醫生，等好久好累」，底下留言就會有很多人誇她孝順，但更多的人是批評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO傻眼表示，如果有人問「小姑呢」，大嫂根本不會幫她解釋，只悠悠地回「都是家人有必要這麼計較嗎」，但事實上，大嫂載爸爸去醫院是有開口要錢的，一趟1000元；除此之外，過年回來還會特地拍一張在廚房或是戴手套的照片，然後寫下「大家庭過年就是熱鬧」。

原PO搖頭，不誇張，底下留言一面倒罵「毒菇」、「巫婆」，可是重點是，媽媽跟她根本完全沒讓大嫂煮飯，也沒讓大嫂洗到一個碗，而大嫂之所以會戴手套是因為要去廚房後面搬兒童餐椅。

她直言，每次看到大嫂在臉書上裝成白蓮花，發表大度中又帶點委屈和無奈的言論，看到都想吐。她指出，現實中的大嫂每次回來就板著一張臉，跟公婆說不到2句話，不幫忙煮飯也不幫忙洗碗，某次她用免洗碗筷，大嫂還不開心，最後使用完還不洗，通通放著給她洗。

原PO說，明明跟婆家感情不好，卻在網路上立好媳婦賢慧的人設，真的有夠噁心的，「我大嫂是全職家庭主婦，但我並沒覺得她就應該幫忙，只是很不恥她的行為。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「超級假面人的人生」、「這種愛面子的人，只要拆穿她，她就會崩潰」、「活在這種虛假世界不累嗎」、「裝什麼賢慧」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
知名YT團長爆「偷拍私密過程」向團員炫　網美淪「哺乳室玩物」淚：有未成年
范瑋琪挺尪喊「孕期僅出門5次」...17次外出紀錄遭挖出　網看呆：太粗暴了
《如懿傳》女星揭「童年遭猥褻」　折磨她20年：大腦甚至主動刪除可怕記憶

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

生活熱門新聞

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

好市多夯品「突特價」到今天！會員崩潰：才剛買

「行人闖紅燈」也要停讓！民怨炸鍋　警方：1原則不罰汽車

范范演唱會票房超慘！他見「1規定」火速喊收

MeToo受害者「自述能當證據？」　律師解答

吳慷仁「千字文」回應遭影射約砲　網紅3個字總結

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

神秘「無洞郵筒」放路邊10年　郵差揭用途

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一點挺

忘不了舊愛！最在意前任TOP5星座

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

台北市飆36℃　周末南台灣防午後雷雨

更多熱門

相關新聞

男出停車場遭「車門夾頸」亡　網驚：太奇葩

男出停車場遭「車門夾頸」亡　網驚：太奇葩

大陸江蘇省無錫市發生一起「冤案」，一名男駕駛開著百萬名車準備駛離停車場，探出頭繳費時疑似操作不當，頸部竟被卡死在車門之間，當場活活被夾死，恐怖一幕被目擊民眾拍下。影片曝光後，引起網友驚呼，「這什麼奇葩的死法！」

范建夫妻比鬼可怕！她轟：別用聖經為自己背書

范建夫妻比鬼可怕！她轟：別用聖經為自己背書

解密黑人塔羅密碼「難搞的人」！命理師：渣男前3名

解密黑人塔羅密碼「難搞的人」！命理師：渣男前3名

二壘妹看球遭球迷潑水上衣全濕：有必要這樣嗎？

二壘妹看球遭球迷潑水上衣全濕：有必要這樣嗎？

媽傳訊說「我愛妳」　她崩潰：只關心薪水

媽傳訊說「我愛妳」　她崩潰：只關心薪水

關鍵字：

匿名公社大嫂裝孝順周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面