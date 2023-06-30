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大陸 大陸焦點 特派現場

悚！男開車出停車場竟「詭異夾頸身亡」...畫面曝網驚：太奇葩

中國一名男駕駛遭車門夾頸亡。（圖／翻攝自PTT）

▲男駕駛要繳停車費，卻遭車門夾頸身亡。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省無錫市發生一起「冤案」，一名男駕駛開著百萬名車準備駛離停車場，探出頭繳費時疑似操作不當，頸部竟被卡死在車門之間，當場活活被夾死，恐怖一幕被目擊民眾拍下。影片曝光後，引起網友驚呼，「這什麼奇葩的死法！」

事發於6月26日，當時死者駕駛一輛白色凱迪拉克轎車，準備通過停車場的繳費車道，只見他打開車門探出頭想繳停車費，沒想到疑似忘記拉手煞車，車體直直向前滑動，導致男子來不及縮頭，頸部就這樣被卡死在車門的夾縫中，當場氣絕身亡。

對此，有網友將影片轉貼至台灣PTT，發文表示「只是把車開出停車場而已，就把自己夾死，這麼奇葩的死狀，究竟這位死者算自殺？還是他殺？」引起大批鄉民紛紛回應「停車場繳費身體伸出被夾住，常有的事」、「真的假的有這種死法」、「夾到氣管窒息吧，脖子夾斷也沒那麼容易死」、「看起來不是瞬間的，是慢慢窒息死」、「貪圖方便的下場」、「開車習慣不好，出意外早或晚都一樣。」

不過也有人認為，是停車場設計不良釀禍，「有些真的是停車場設計問題，手根本構不到」、「這種設計真的很討厭」、「舊式刷卡片或投幣的才會這樣」、「還好台灣比較進步了，很多都是車牌辨識。」

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