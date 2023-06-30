有新歡還是忘不了舊愛！「最在意前任」TOP5星座

▲分手後你還會在意前任嗎？（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



生活中心／綜合報導

在你心中「舊愛還是最美」嗎？有些人即使有了新歡，還是忘不了舊愛，對於舊愛的一舉一動依舊很在意，科技紫微網整理出「最在意前任」TOP5星座，快看看自己跟另一半有沒有上榜！

水瓶座

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水瓶座是個很容易自我感動的星座，所以有時候他們並不是忘不了前任，而是忘不了自己在那段感情的投入和付出，再加上他們容易觸景生情，只要看到跟前任相關的事物，腦中就會浮現兩人過去的回憶，他們也會偷偷去看前任的社群，好奇前任的現任情人是怎麼樣的人，舊愛在他們心中，還是佔有很重要的位置。

金牛座

金牛座在感情中總是會掏心掏肺對另一半好，因此當結束感情時，他們要花很長一段時間才能走出來，表現看起來十分冷靜的他們，其實內心是不斷的在自我折磨，當有了新歡之後，他們一樣會全心全意的付出，但聽到關於前任的消息時還是會在意，甚至心情還會受到影響。

摩羯座

追求穩定的摩羯座，不管在生活還是感情都不喜歡改變，因此即使分手了，還是會保留許多跟前任在一起時的習慣，對他們而言，分手就要把一切歸零，實在是太難了，他們會透過照片，或是一些小物件來偷偷想念前任，不過有了新的一段感情後，摩羯座會克制自己，把想念前任的心壓在深處不讓人發現。

巨蟹座

本身就相當念舊的巨蟹座，在感情中更是如此，失戀時就像是失去全世界，會因為忍受不了想念而去找對方復合，另外，他們也會覺得，若是太快開始一段新的戀情，有種對不起前任的感覺，當開始新的戀情之後，他們還是忘不了前任，當前任跑來說到復合，他們是很有可能拋下現任回去復合的。

處女座



理智的處女座看起來不像是會受到前任影響的人，但其實他們很容易對前任念念不忘，不過通常都是帶有不甘心的念念不忘，不甘心為什麼這段感情沒結果，為什麼前任這麼快就交下一個，當有了新歡之後，處女座會不知不覺把現任跟舊愛拿來比較，甚至會覺得前任表現的更好，吵架時還有可能直接說出來。