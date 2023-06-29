大甲石頭屋爆紅！掛滿氣球成真實版天外奇蹟　環保局喊不改善要罰

▲《天外奇蹟》場景真實上演，「大甲石頭屋」成熱門打卡景點，1原因讓環保局限期改善。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

台中大甲有一間3層透天厝，被屋主打造成「石頭屋」，整間屋子被種滿綠色植栽，加上五顏六色的浮筒點綴，像是綁滿了大量彩色氣球，宛如電影《天外奇蹟》場景真實上演，「石頭屋」也因此爆紅，吸引網友朝聖打卡。只是屋主堆放雜物，造成當地居民嚴重困擾，環保局已要求屋主改善，否則將開罰與強制清運。

這一間「石頭屋」位於台中市大甲區，72歲劉姓屋主20年前開始著手打造，每天騎車出門撿拾各種廢棄物，從石頭、廢棄家具到浮筒，幾乎什麼都撿回家。照片中可以看見，整間屋子被種滿綠色植栽，一樓則放滿了大量石頭與雜物，最後加上五顏六色的浮筒點綴，遠遠看去宛如《天外奇蹟》場景真實上演。

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「石頭屋」特殊的造型吸引了不少網友特地到場拍照，甚至有民眾使用空拍機拍下美照，在網路上掀起熱烈討論，讓「石頭屋」成為另類的打卡景點，但劉姓屋主堆積大量雜物，從門口延伸到馬路上佔用道路，加上雜物發出的惡臭，轉彎處阻礙用路人視線等，已造成當地居民嚴重困擾。

▲「大甲石頭屋」堆積雜物佔用道路，環保局責令屋主限期改善。（圖／翻攝自Google地圖）

日南里里長無奈說，他們有跟劉姓屋主協調，但對方反應很激烈，認為那些東西非常有價值，過去也曾通報環保局處理，卻因為私人空間無法強制處理，清運範圍僅限屋外「佔用道路」部分。

如今劉姓屋主堆放的雜物，再度堆積到馬路上，環保局已責令劉男10天內改善，否則7月8日後開罰並將強制清運。台中警方也針對「佔用道路」部分開立勸導單，要求劉男依環保局要求，盡快清除堆積雜物。