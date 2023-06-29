獨／今下午有「無人機闖入桃機」　暫時關閉跑道6分鐘！1航班延誤

▲無人機闖入桃機影響航班。（圖／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

無人機闖入桃園機場！桃機公司表示，今日下午15時13分偵測到有無人機在機場北側沙崙油庫活動，機場公司立即於15時25分通報塔台暫停航機起降作業，並會同航警局及地方警力及特勤保全至現場查看，確認周邊已無無人機活動後，於15時31分恢復航機起降。本次事件造成機場暫停起降共6分鐘，期間預計降落的CI834班機重飛，延後7分鐘降落。

桃機公司指出，今日下午偵測到無人機活動，因此在15:25到15:31暫時關閉跑道，共6分鐘，CI834因此延誤降落時間，原訂15:40落地，最終15:47降落桃機。

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桃機公司表示，偵測系統偵測到無人機闖入禁航區後，便派遣航務處及警方進行查處。

根據《民用航空法》第99條之13第1項暨同法第118條之1第1款規定，無人機闖入機場範圍，經查證屬實，將可罰新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。

機場公司表示，無人機偵測系統從6月1日至今已查獲4起違規案件移送主管機關查處，呼籲民眾共同維護飛航安全並遵守相關規定，違者最高可開罰150萬。

無人機闖入機場管制範圍不僅造成飛安嚴重威脅，且影響眾多旅客權益，會依法移送民航局及建議重罰，經查證屬實，將可罰新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰（依據民用航空法第99條之13第1項暨同法第118條之1第1款規定），請民眾遵守相關法規勿以身試法。機場公司也呼籲發現桃園機場附近施放無人機，請撥打(03)273-2043通報。