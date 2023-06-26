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出國注意！桃園機場「6／28起縮減進場車道」　二階段施工規劃曝

▲▼桃園機場6/28-8/7進行兩階段交維施工，預計8月上旬完工。（圖／桃機）

▲桃園機場6/28-8/7進行兩階段交維施工，預計8月上旬完工。（圖／桃機）

記者李宜秦／台北報導

因應第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程建設需求，桃園機場定於112年6月28日至112年8月7日進行兩階段交維施工，預計8月上旬完工。施工期間將調整部分交通動線，限縮進機場航站南路部分車道。

第一階段為112年6月28日至112年7月7日，期間航站南路往東進機場方向，過車行地下道後，封閉路肩共264公尺，維持原3車道通行。

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▲▼桃園機場6/28-8/7進行兩階段交維施工，預計8月上旬完工。（圖／桃機）

▲桃園機場6/28-7/7期間航站南路往東進機場方向，過車行地下道後，封閉路肩共264公尺，維持原3車道通行。（圖／桃機）

第二階段為112年7月24日至112年8月7日，期間航站南路往東進機場方向，鄰近第二航廈前，封閉路肩及最外側車道共87公尺；通過封閉區域後，往第一航廈地面藍色標示，及第二航廈地面綠色標示車道仍維持通行。

為維持施工期間交通順暢，機場公司已設置道路縮減標誌，並加派指揮人員，呼籲駕駛人依標誌及限速小心行駛。惟限縮區域相當局部，估計影響車流相當輕微。

機場公司呼籲，暑假期間入出境旅運明顯增加，尖峰時間車流量較大，建議旅客及往來機場民眾，多利用機場捷運、巴士等大眾運輸，省時又方便。

▲▼桃園機場6/28-8/7進行兩階段交維施工，預計8月上旬完工。（圖／桃機）

▲桃園機場7/24-8/7期間航站南路往東進機場方向，鄰近第二航廈前，封閉路肩及最外側車道共87公尺；通過封閉區域後，往第一航廈地面藍色標示，及第二航廈地面綠色標示車道仍維持通行。（圖／桃機）

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