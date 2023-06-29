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暑假帶小孩放電！星級飯店推卡哇伊主題房　爽吃免費早餐+冰淇淋

▲高雄福華HOVII熊與衛武營花露露旅行趣住房專案。（圖／福華大飯店提供）

▲高雄福華與衛武營攜手推出聯名主題套房，最低每人1500元有找。（圖／福華大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

迎接快樂暑假，飯店紛紛推出親子活動搶攻國旅商機。高雄福華大飯店再次攜手衛武營國家藝術中心，推出聯名親子主題房，4人入住最低每人只要1500元有找，還加贈自助早餐、冰淇淋吃到飽；入住漢來大飯店熱門三麗鷗主題房，也享有免費早餐、迎賓下午茶和冰淇淋等好禮。

高雄福華大飯店去年與衛武營聯手推出親子主題房，隨即搶訂一空，今年再度合作，並將範圍擴大到新竹、石門、溪頭福華飯店，入住即享豐富周邊贈品。

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▲高雄福華HOVII熊與衛武營花露露旅行趣住房專案。（圖／福華大飯店提供）

▲入住客房有HOVII熊迎賓。（圖／福華大飯店提供）

▲高雄福華HOVII熊與衛武營花露露旅行趣住房專案。（圖／福華大飯店提供）

▲住宿期間可免費使用游泳池。（圖／福華大飯店提供）

即日起至9月30日，入住高雄福華大飯店豪華單床房/豪華家庭房或雅緻家庭套房每間每晚NT$3,999~5,999元起，每房依人數加贈麗香苑自助早餐（含Häagen-Dazs冰淇淋吃到飽）。

福華飯店指出，入住客房內有100公分高HovII熊迎賓，以及隨處可見超萌的花露露及HOVII熊身影，還有價值超過2000元的豐富週邊商品HOVII熊帆布提袋、旅行收納袋、馬克杯及杯墊、彩色鉛筆、花露露絨毛公仔、著色本及泡泡瓶等，通通可以帶回家。

▲▼高雄漢來大飯店三麗鷗主題套房。（圖／漢來大飯店提供）

▲高雄漢來大飯店三麗鷗主題套房備受大小朋友喜愛。（圖／漢來大飯店提供）

備受大小朋友喜愛的高雄漢來大飯店三麗鷗主題房再推出優惠，7月1日起至8月31日，入住即享有早餐、迎賓下午茶、客製角色明星的備用品之外，暑假期間更特別搭配貝兒絲樂園暢玩門票，任由小孩盡情放電玩樂，此外還提供老少咸宜的Häagen-Dazs冰淇淋、兌換三麗鷗商品1000元抵用券及漢來獨家聯名的三麗鷗證件套四大好禮。

漢來大飯店行銷本部行銷長毛玲竹表示，漢來聯名三麗鷗主題房自推出後獲得廣大迴響與好評，今年暑假與距離飯店僅5分鐘的貝兒絲樂園合作推出專屬行程，樂園室內空間約400坪，包括38個主遊樂區與4大拍照造景，家長能輕鬆安排夏日涼爽的室內玩樂時光，若來不及於本次行程使用門票，也能改選擇全台其他分館使用，為旅程增添多元彈性。

▲▼高雄漢來大飯店三麗鷗主題套房。（圖／漢來大飯店提供）

▲酷洛米哥德蘿莉塔風格深受粉絲喜愛。（圖／漢來大飯店提供）

▲▼高雄漢來大飯店三麗鷗主題套房。（圖／漢來大飯店提供）

▲HELLO KITTY美式學院風讓人少女心噴發。（圖／漢來大飯店提供）

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