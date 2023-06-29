　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

少婦沒運動卻全身痠痛！「纖維肌痛症」女性最常見

▲20多歲武女士(左)分享自身纖維肌痛症的經驗。（圖／高醫提供）

▲20多歲武女士(左)分享自身纖維肌痛症的經驗。（圖／高醫提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名20多歲新住民因長時間睡眠品質不佳，就診時，同時告訴醫師，平日沒有運動、搬重物，但全身筋骨卻莫名痠痛。醫師認為她罹患「纖維肌痛症」，在成年人中，約有2-6%人恐罹患此病，且以女性為主。

高醫副院長黃尚志表示，痠痛是日常生活很常有的經驗，像是肩頸和下背痠痛，每個人都是自己痠痛症狀的專家。雖然痠痛一般都和運動有關，但有些痠痛不但和運動無關，反而是會痠痛到讓病人無法去運動。纖維肌痛症是很常見的慢性痠痛，也是一種病態性的痠痛，需要積極地就醫和接受合適的治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高醫神經部醫療團隊，提醒民眾積極就醫來改善惱人的纖維肌痛症。（圖／高醫提供）

▲高醫神經部醫療團隊，提醒民眾積極就醫來改善惱人的纖維肌痛症。（圖／高醫提供）

高醫神經部洪志憲醫師表示，在成年人中，約有2~6%的人罹患纖維肌痛症，並以女性為主，是神經科及疼痛科門診常見的疼痛疾患之一。特徵是長達3個月以上的慢性廣泛性肌肉疼痛，並伴隨著疲勞、失眠和情緒低落，嚴重影響病人的生活品質，甚至導致失能。

洪志憲說明，除了疼痛外，多數的病患也會以肌肉筋骨痠痛來表現。由於痠痛的關係，病患的運動耐受性明顯會變差，甚至是一般的工作的勞力活動都受到影響。因此，就會出現「明明沒有在運動，但長時間全身肌肉筋骨都很痠痛」的困擾現象。

洪志憲進一步表示，「纖維肌痛症」的病理機轉目前仍然不清楚，但纖維肌痛症的痠痛和運動所造成痠痛很不一樣；運動後的痠痛頂多持續出現數天，但纖維肌痛症的痠痛會持續3個月以上，甚至長達數年。市售的消炎口服或外用藥雖然能緩解運動後的痠痛，但對纖維肌痛症卻沒有顯著效果。

▲高醫附設中和紀念醫院神經部洪志憲醫師。（圖／高醫提供）

▲高醫附設中和紀念醫院神經部洪志憲醫師。（圖／高醫提供）

洪志憲表示，乳酸堆積常被認為是運動後肌肉痠痛的重要原因，而高醫和中研院的共同研究發現，纖維肌痛症病患血液中乳酸含量較常人更低，代表這種病的痠痛病因和運動性痠痛大不相同，可能與病患體內不正常的氧化壓力增加有關，而非運動或是乳酸堆積造成。

洪志憲指出，除了慢性全身痠痛外，高達3到5成的纖維肌痛症患者也常有「不寧腿症候群」，肢體在處於靜止狀態時，會出現如痠、麻、漲、癢、痛等不適感，而症狀會因活動或按摩而改善。不寧腿症候群患者和纖維肌痛症患者相同，通常飽受困擾卻不容易意識到這是個疾病，甚至就診時也不知如何描述自己的症狀。

洪志憲提醒，目前纖維肌痛症和不寧腿的治療雖無法根治，但可藉由藥物作有效的控制並明顯改善病患生活品質。建議民眾，若長達3個以上的慢性全身性肌肉痠痛、近期無運動或體力勞動，但身體持續長期痠痛，以及肌肉痠痛同時伴隨有長期疲勞，睡眠障礙，頭痛，或是情緒低落，或是肌肉痠痛同時伴隨有不寧腿的現象，可接受門診諮詢。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

南投平林國小團隊獲索尼創意科學大賞季軍　暑假於北高兩地展出

航班延誤18小時「剩他在等」爽享1人包機　機組服務比頭等艙還尊榮

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

吳子嘉出招修理陳建州「寫信給國台辦」：停掉他在中國所有代言

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

搞威貓「被掏耳」不領情狂說NO 抗拒想逃...下秒竟發出馬叫聲！

生活熱門新聞

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

她替NONO受害者發聲　曾罵89被封女戰神

黑人告大牙求償1000萬！金主出現了「費用哥來出」

一家把持管委會自肥8年　社區基金變小金庫

郭源元遭反擊　律師喊4個不怕：接住妳們

范建夫妻比鬼可怕！她轟：別用聖經為自己背書

范范懷孕反擊「黑人全程陪伴」！點名2人住樓下

交通新制　民眾增13項檢舉一次看

更多熱門

相關新聞

清阿公店水庫淤泥摔下船！工人溺斃

清阿公店水庫淤泥摔下船！工人溺斃

位於高雄市燕巢區的阿公店水庫，今(28日)上午11點驚傳溺水事件。消防局獲報後緊急派遣岡山、燕巢、阿蓮分隊前往救援，初步了解，一名67歲鄭姓男工人當時在水庫從事清淤工作，在乘坐小艇準備爬上工作平台時，不慎落水，警消搜救近2個小時，終於將鄭姓男子救起，但送醫搶救後仍宣告不治。

即／清水庫淤泥摔下船！工人命危送醫

即／清水庫淤泥摔下船！工人命危送醫

即／阿公店水庫驚傳溺水！工人清淤泥摔下船

即／阿公店水庫驚傳溺水！工人清淤泥摔下船

釣蝦場慶生大亂鬥！意外揪出通緝犯

釣蝦場慶生大亂鬥！意外揪出通緝犯

壽山動物園暑假期間12歲以下免費

壽山動物園暑假期間12歲以下免費

關鍵字：

高雄高醫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面