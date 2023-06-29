少婦沒運動卻全身痠痛！「纖維肌痛症」女性最常見

▲20多歲武女士(左)分享自身纖維肌痛症的經驗。（圖／高醫提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名20多歲新住民因長時間睡眠品質不佳，就診時，同時告訴醫師，平日沒有運動、搬重物，但全身筋骨卻莫名痠痛。醫師認為她罹患「纖維肌痛症」，在成年人中，約有2-6%人恐罹患此病，且以女性為主。

高醫副院長黃尚志表示，痠痛是日常生活很常有的經驗，像是肩頸和下背痠痛，每個人都是自己痠痛症狀的專家。雖然痠痛一般都和運動有關，但有些痠痛不但和運動無關，反而是會痠痛到讓病人無法去運動。纖維肌痛症是很常見的慢性痠痛，也是一種病態性的痠痛，需要積極地就醫和接受合適的治療。

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▲高醫神經部醫療團隊，提醒民眾積極就醫來改善惱人的纖維肌痛症。（圖／高醫提供）

高醫神經部洪志憲醫師表示，在成年人中，約有2~6%的人罹患纖維肌痛症，並以女性為主，是神經科及疼痛科門診常見的疼痛疾患之一。特徵是長達3個月以上的慢性廣泛性肌肉疼痛，並伴隨著疲勞、失眠和情緒低落，嚴重影響病人的生活品質，甚至導致失能。

洪志憲說明，除了疼痛外，多數的病患也會以肌肉筋骨痠痛來表現。由於痠痛的關係，病患的運動耐受性明顯會變差，甚至是一般的工作的勞力活動都受到影響。因此，就會出現「明明沒有在運動，但長時間全身肌肉筋骨都很痠痛」的困擾現象。

洪志憲進一步表示，「纖維肌痛症」的病理機轉目前仍然不清楚，但纖維肌痛症的痠痛和運動所造成痠痛很不一樣；運動後的痠痛頂多持續出現數天，但纖維肌痛症的痠痛會持續3個月以上，甚至長達數年。市售的消炎口服或外用藥雖然能緩解運動後的痠痛，但對纖維肌痛症卻沒有顯著效果。

▲高醫附設中和紀念醫院神經部洪志憲醫師。（圖／高醫提供）

洪志憲表示，乳酸堆積常被認為是運動後肌肉痠痛的重要原因，而高醫和中研院的共同研究發現，纖維肌痛症病患血液中乳酸含量較常人更低，代表這種病的痠痛病因和運動性痠痛大不相同，可能與病患體內不正常的氧化壓力增加有關，而非運動或是乳酸堆積造成。

洪志憲指出，除了慢性全身痠痛外，高達3到5成的纖維肌痛症患者也常有「不寧腿症候群」，肢體在處於靜止狀態時，會出現如痠、麻、漲、癢、痛等不適感，而症狀會因活動或按摩而改善。不寧腿症候群患者和纖維肌痛症患者相同，通常飽受困擾卻不容易意識到這是個疾病，甚至就診時也不知如何描述自己的症狀。

洪志憲提醒，目前纖維肌痛症和不寧腿的治療雖無法根治，但可藉由藥物作有效的控制並明顯改善病患生活品質。建議民眾，若長達3個以上的慢性全身性肌肉痠痛、近期無運動或體力勞動，但身體持續長期痠痛，以及肌肉痠痛同時伴隨有長期疲勞，睡眠障礙，頭痛，或是情緒低落，或是肌肉痠痛同時伴隨有不寧腿的現象，可接受門診諮詢。