釣蝦場慶生大亂鬥！男搬木椅要理論反被KO 　他在場觀火也被解送

記者賴文萱／高雄報導

高雄一間複合式釣蝦場今（29）日凌晨發生兩派人馬肢體衝突，當時46歲歐男與10多名員工、家人一起慶生完要離開，其中一名22歲張男與另一方29歲王男因酒後火氣大，發生口角糾紛。過程中，王男持木椅要找張男理論，反遭搶走砸傷，警方獲報後出動快打部隊到場，全案依刑法傷害罪移送。

▲釣蝦場慶生大亂鬥，驚動快打部隊到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲釣蝦場慶生大亂鬥！他搬木椅要理論反被KO。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民二分局29日0時許獲報，三民區鼎貴、鼎中路口一間複合式釣蝦場發生糾紛案，警方立即出動快打部隊馳赴現場處置，但到場時雙方已分開，後續調閱監視器釐清案情。

經了解，工程行46歲歐男帶著10餘名員工及家人在釣蝦場慶生，酒後要離開店家時，張男與另一方的王男及2名友人發生口角糾紛，過程中，王男氣不過拿著木椅衝去找張男理論，沒想到竟反被張男搶走砸傷，造成王男頭部、身體受傷送醫治療。

▲警方依傷害罪將動手的張男移送。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，全案將依刑法傷害罪移請高雄地方檢察署偵辦；另外，現場也查到工程行的34歲陳男為屏東地檢署今年6月13日發布的妨害兵役通緝犯，當場逮捕並解送歸案。

▲在場的陳男被查出通緝犯身分也被逮捕解送歸案。（圖／記者賴文萱翻攝）