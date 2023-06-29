獨／桃園勇警被酒店女分手　站崗追討借款求復合！挨告跟騷

▲桃園警局服務的李姓警員（中），曾因公受傷親自受長官慰問，卻因為向在酒店上班的前女友追討債務，挨告違反跟騷法。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者沈繼昌、陸運陞／桃園-新北報導

桃園警局服務的李姓警員，與在酒店上班的「花花（化名）」交往，但交往期間，卻因小孩管教發生爭執，李男還脫口說出：「讓你女兒知道你做酒店。」花花因而提出分手，李男也追討43萬元的借款，但花花認為假討債名義實為復合，提出跟騷告訴。桃園分局表示，等司法機關裁決後，再根據作為後續行政處置裁量。

據了解，在桃園分局服務的警員李男在單位表現良好、體格壯碩，曾在值勤處理交通事故時，遭到民眾挑釁、攻擊，在實施壓制逮捕時不慎遭攻擊受傷，桃園分局長還親自前往慰問。李今年初逛百貨公司時，認識擔任櫃姐的花花，進而展開追求，沒多久就開始交往。

原本從事百貨櫃台小姐的花花，與前夫育有一女，因感情生變離婚，獨自帶著女兒生活，對愛情仍有期望的他，仍希望遇上好對象依靠，認識在桃園從警的李男後，雙方互相了解進而交往。由於花花在經濟上出現困難，不僅向李男借款43多萬元，還瞞著李男下海從事酒店公關，被李男得知後，雙方多次發生爭吵。

2人交往半年期間，自從花花下海當酒店公關後，時常發生爭吵，甚至對花花與前夫所生的女兒教育也意見相左；上個月（5月）2人再度為此爭吵，李男氣得揚言「跟妳女兒說你在做酒店」，此話一出猶如觸動逆鱗，氣得花花向李男提出分手。

李男被分手後不斷打電話、傳訊息向花花追討借款，但花花向警方稱，李男要求去借地下錢莊還債或是復合，甚至在住處樓下站崗，讓花花不堪其擾，只好前往新北市警局提出跟騷告訴，李男則向法院提出支付命令，要求花花還錢。

桃園警方表示，經調查，李姓員警與前女友相識時，前女友尚在百貨公司任職；因小孩管教問題及個性不合爭吵分手，李員欲索取之前向其借貸的43萬多元，但還款多次跳票，雙方再次產生爭執，李員多次致電索討，才遭前女友提告跟騷。分局將秉持勿枉勿縱的精神，等司法機關裁決，即據以做後續處置裁量。

▲桃園警局表示，等司法機關裁決後，再根據作為後續行政處置裁量。（圖／記者沈繼昌攝）