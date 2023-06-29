快訊／惡警約女大生拍照　帶進派出所換衣...耳邊淫喊：想撕你絲襪

記者游瓊華／台中報導

台中市議員黃健豪今天陪同A、B、C等3名女子出面指控，台中一名羅姓鐵路警察平時兼職攝影師，隨機在IG、臉書外拍社團找外拍模特兒拍照，但A女指控，羅男在某次外拍時竟帶著她進豐原車站派出所廁所換衣服時，在耳邊對她說「好想撕你絲襪」、「可以拍你的內褲嗎」；3女更控訴，羅男已婚卻多次示愛，還常守在公司外等她們下班，遭到拒絕後，還言語恐嚇想殺人，讓3人心生恐懼，向警方報案跟騷，警方則對羅男開出告誡書。

▲鐵路警察變成狼！竟帶女大生進派出所換衣耳邊氣聲喊「好想撕你絲襪」。（圖／記者游瓊華攝）



黃健豪表示，羅男拍攝前都會強調自己是警察身份，出示證件，證明自己是執法人員，取得被害者的信任，但後續也會用警員的身份，稱自己威脅被害者。B女怒控，羅男是PUA慣犯，先挑選具有同情心的年輕女性，透露自己在車站工作壓力大，有輕生念頭，用哀兵政策博取同情，接近受害者，多次外拍後再開始示愛，傳訊「想你、愛你」等訊息。

B女透露，若受害者不接受羅男，或言語上讓羅男不高興，羅男又反端出自己是鐵警身分，老婆是書記官，可以告死被害人，甚至揚言要殺了其中一人。

今天記者會進行到尾聲，鐵路警察局台中分局分局長龔謙星也到現場，強調已經開完審議會，其中一件性騷擾案已經調查完畢送台中市府，另有接獲三件跟騷報案，一切已依法辦理，並已送檢調調查中，至於羅男已經被調離台中，現已調到竹南。