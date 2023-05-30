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快訊／自由日子剩2天！「直播主之亂」判7年　連千毅6／1入監服刑

▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲連千毅（右二）將於6月1日入監服刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

號稱直播天王、引爆高雄直播主之亂的網紅連千毅，因指使小弟到另一名直播主的寵物店開槍示威遭逮，日前被最高法院依組織犯罪、恐嚇、妨害自由等罪，判處7年徒刑定讞，負責執行的高雄地檢署今（30）日表示，已通知連千毅在後天（6月1日）下午2時，到新北地檢署報到入監服刑。

連千毅曾擔任竹聯幫天龍堂堂主，後來轉入天道盟太陽會，早年性格強烈，曾犯下恐嚇討債、妨害公務、暴力討債、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，近幾年改進軍網拍市場，成立「蘭庭國際精品公司」，以直播倉庫作為活動據點，吸收旗下小弟加入「天道盟高雄分會」，成為知名的網路拍賣一哥。

然而，2019年連千毅因為拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲，竟指使小弟前往對方的寵物店開槍示威，進而引爆高雄直播主之亂，他也因此遭逮並羈押311天，聲勢大幅下跌。針對這起案件，連千毅一、二審被依觸犯組織犯罪、恐嚇、妨害自由等罪，判處7年與1年有期徒刑，其中僅後者得易科罰金；全案上訴至最高法院，合議庭25日裁定駁回，全案定讞。

連千毅除了接下來要面對的7年刑期之外，還要面對另外2起案件。2019年4月間有網友在連千毅的節目鬧場，之後他「請」對方到速食店，開直播要求吞下9個漢堡和10多瓶飲料引發爭議，沒想到他又因為不滿其他網友批評，要求小弟私訊網友「3100（意指喪事的白包）要給你」，迫使對方道歉，這起事件被高雄地檢署依恐嚇罪嫌起訴。

連千毅遭判刑確定後，檢方也啟動防逃機制，連千毅則在臉書發文表示最近會好好陪陪家人，並買了許多書準備好好進修，而原本負責執行的高雄地檢署今日表示，已通知連千毅在6月1日下午2點，到新北地檢署報到，入監服刑，據了解，連千毅是因為家庭因素，所以向檢方申請由新北地檢署代為執行，雄檢也決定予以同意。

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