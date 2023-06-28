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社會 社會焦點 保障人權

抱14歲女兒午睡用手性侵！　獸父瞎扯「蟲咬會癢幫擦藥」下場慘曝

▲桃園市1名男子前年5月與14歲女兒同床睡午覺，卻趁機脫去牛仔褲指侵，女兒驚嚇之餘向老師報告揭發狼父惡行。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市1名男子前年5月與14歲女兒同床睡午覺，卻趁機脫去牛仔褲指侵，女兒驚嚇之餘向老師報告揭發狼父惡行。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男子前年5月間時與年僅14歲女兒同房午睡，待女兒熟睡時趁機脫去其牛仔褲，再用手性侵，女兒其實已驚醒但恐懼只能繼續裝睡，女兒事後向老師報告單親爸惡行，老師於是報警；桃園地院審理時，男子辯稱是幫女兒擦藥才觸碰其下體，但法官不採信其辯詞，審結依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判處有期徒刑4年6月，還可上訴。

檢警調查，這名男子與妻子離異後與女兒相依為命，男子明知14歲女兒已進入青春期應避嫌，卻仍與女兒同床共枕，2021年5月2日下午2時許，當天是假日，男子與女兒同房午睡，並自女兒後方環抱共枕，待女兒入睡之際，竟趁機拉開女兒牛仔褲拉鍊，並將該長褲往下褪去，再伸手進入女兒內褲，此時女兒已察覺有異甦醒，但因心理恐懼不敢出聲繼續裝睡，男子上認為女兒已熟睡不知抗拒，以手指性侵得逞。

女兒驚覺體內有刺痛感假裝睡醒，並將父親手推開，男子才未有繼續動作，女兒隨即走出房門打電話向老師報告此事，老師報遂警處理揭露狼父惡行，桃園地檢署調查後依家暴妨害性自主案件將男子起訴。

桃園地院審理時，男子矢口否認犯行，辯稱「因女兒表示其下體與大腿間遭蟲咬會癢，要幫其擦藥才幫女兒擦藥，才碰觸其下體等處，沒有將手指伸入其下體」等語；被告男子辯護人為其辯護，本案僅有告訴人單一證述，別無補強證據等辯詞。

法官認為，告訴人證述在警訊、檢訊與法院庭訊前後一致，應堪採信，告訴人亦稱，被告與媽媽於其小學4年級時離婚，只有她與被告同住，每日睡覺時被告都是抱著她，小時候被告幾乎每天都會來回撫摸手臂，會抱著其肚子摸到胸部，當時不懂直到小學5年級學校上教健康教育，才向被告知此種行為讓她感到不舒服，有明確拒絕被告，但被告並未理會，但她未曾跟任何人提及這些事。但此次被告係趁午睡時對其指性，被告一樣是抱著她且一直摸肚子，而後手往下伸入內褲，且以手指侵入其下體，她感覺會痛且太害怕才假裝睡，後來拒絕後被告就沒有再繼續，她告訴老師等語，選擇報案是希望能獲得幫助等語，法官認為告訴人言詞堪信。

法官審酌，被告身為告訴人之父，不思善盡呵護、照顧幼女成長，反而對告訴人乘機性交，無視告訴人性自主決定權，為滿足一己私慾罔顧人倫，造成其心理創傷與陰影，被告犯後始終否認犯行且態度不佳，審結依依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處有期徒刑4年6月，本案還可上訴。

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