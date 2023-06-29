蝦皮購物「7.7夏日免運節」攜手樂天旅遊　大方送京都7天6夜豪華住宿

▲蝦皮購物「7.7夏日免運節」送總價千萬旅遊補貼！進站玩蝦蝦果園，最高再抽樂天旅遊7,777元住宿金。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

據交通部觀光局統計 ，2023年第一季國人出國人數對比去年同期成長16倍！隨著疫後第一個解封暑假到來，旅遊旺季再起，蝦皮購物「7.7夏日免運節」瞄準出國熱潮，攜手樂天旅遊Rakuten Travel精心準備超奢華7天6夜京都大倉 岡崎別邸飯店機加酒行程，總價值高達30萬元的日本豪華旅遊大獎，要讓幸運兒免運出國！即日起至7/7天天進站玩蝦蝦果園70,000組樂天旅遊777元住宿金等你收成，最高還可能抽中7,777元住宿金；7/5中午12點加碼收看蝦皮直播「1想不到直播」再抽樂天旅遊7,777元住宿金，檔期間將送出總計價值破千萬元的樂天旅遊補貼，讓用戶輕鬆規劃最無負擔的盛夏之旅。

「7.7夏日免運節」不只免費送你出國玩，更精選Fun暑假必備夯品低至2折起優惠，想省上加省就聰明使用「全站299元起免運」、「全站滿千折百」、「商城85折券」三大優惠，絕對讓你買得超盡興！

蝦皮購物「7.7夏日免運節」攜手樂天旅遊送總價破千萬旅遊補貼！完成任務免費抽30萬元日本行

一年一度的暑假旅遊盛宴來臨，據品保協會表示 ，今年出國旅費節節飆升，日本東京、大阪等熱門景點的暑假團費相較５、６月恐再上漲！為讓用戶能輕鬆出國無負擔，蝦皮購物「7.7夏日免運節」攜手樂天旅遊Rakuten Travel，除邀請用戶參加「會員挑戰賽」分享活動頁或消費滿額累積點數，抽30萬元的豪華日本行外，7/7更精選多樣暑假夯品殺至2折起，搭配「全站299元起免運」、「全站滿千折百」、「商城85折券」三大優惠，快趁現在下單最划算！出門在外拍照，臉上毛孔粗大好困擾？【DR.WU】杏仁酸亮白煥膚精華18% 30ML還你嫩白肌，買一送一價1,600元；出國大吃大喝別忘了注重腸胃保健，原價15,000元的MIHONG 高效 益生菌10盒，直降破2折只要2,499元；超大容量的KANGOL TOTE BAG帆布手機包，就算你是iPhone 14 Pro也能便攜收納，優惠價898元。

▲蝦皮購物「7.7夏日免運節」DR. WU 杏仁酸亮白煥膚精華18_ 30ML（買一送一），優惠價1,600元。

▲蝦皮購物「7.7夏日免運節」KANGOL TOTE BAG 帆布手機包，優惠價898元。

▲蝦皮購物「7.7夏日免運節」樂扣樂扣 Tritan 隨行珍奶杯680ml（奶茶色、鐵灰色），優惠價429元。

不只免運送出國，最貼心的蝦皮購物連住宿優惠也幫你準備好了，總價值破千萬的樂天旅遊補貼就在「7.7夏日免運節」！即日起至7/7天天進站玩蝦蝦果園，7萬組樂天旅遊777元住宿金免費等你收成，最高還可能抽中7,777元住宿金；7/5中午12點準時收看「1想不到直播」，還有機會加碼再抽中樂天旅遊7,777元住宿金，讓想出去遊玩的你，放肆規劃暢玩不心疼！

▲蝦皮購物「7.7夏日免運節」攜手樂天旅遊免費抽7天6夜，總價30萬元的日本豪華旅遊大獎！

蝦皮購物「7.7夏日免運節」優惠指南

優惠一：每人3張全站299元起免運券

o 7/7每人3張全站299元起免運券，1張限定7/7 凌晨0-2點使用、2張7/7全日可用

o 即日起至7/6 早鳥領取免運券，就送消費滿 899元折50 元優惠券

優惠二：用蝦皮商城85折、9折神券，最高現抵5,000元！

o 蝦皮商城85折券，消費滿2,000元即可使用，最高折抵1,000元，限於7/7凌晨0-2點使用，數量有限，先用先贏

o 蝦皮商城9折券，消費滿2,000元即可使用，購買3C家電下單用券最高折抵5,000元，7/7全日可用，數量有限，先用先贏

優惠三：加入蝦皮會員享全站滿千折百優惠券

o 限7/7當天0點至2點、12點至14點、18點至20點、21點至24點四大時段使用

• 白金蝦限定滿 3,000元折300元優惠券

• 金蝦限定滿2,000元折200元優惠券

• 銀蝦限定滿 1,500元折150元優惠券

• 銅蝦限定滿 1,000元折100元優惠券

優惠四：完成「會員挑戰賽」指定任務抽價值30萬元日本行

o 「會員挑戰賽」指定任務：

• 即日起至7/7，分享頁面給1位用戶、瀏覽「7.7夏日免運節」活動頁、將商品加入購物車，累積1點

• 7/7當天，累計消費滿1單享1點、滿2千享2點、滿3千享3點、滿5千享5點、滿1萬享10點

o 點數兌換豪禮

• 1點可換0.01蝦幣

• 2點可換0.05蝦幣或樂天旅遊777元住宿券

• 3點可換樂天旅遊價值30萬元日本行抽獎券 (包含大阪來回機票2張、京都大倉 岡崎別邸飯店 別邸雙床套房7天6夜住宿、樂天旅遊住宿金7萬元)

• 5點可換 30元全站券(滿599元折30元)

• 6點可換50元全站券(滿899元折50元)

• 8點可換300元商城券(滿2,000元折300元)

• 10點可換500元商城券(滿2,000元折500元)

優惠五：看蝦皮直播抽樂天旅遊最高7,777元住宿金

o 7/5準時於12點收看蝦皮直播「1想不到直播」抽2名樂天旅遊滿萬元折7,777元住宿金

o 7/6準時於20點30分收看「7.7夏日免運節」跨夜直播，限時開搶777組樂天旅遊滿3,400元折777元住宿金

優惠六：玩蝦蝦果園收成樂天旅遊住宿金

o 即日起至7/7，於蝦蝦果園種植【樂天旅遊】$777日本住宿金種子收成樂天旅遊滿3,400元折777元住宿金，共70,000名；種植【樂天旅遊】$7,777日本住宿金種子抽樂天旅遊滿10,000元折7,777元住宿金，共3名