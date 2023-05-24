降低對超商依賴？蝦皮推免運訂閱制方案曝光　2大平台暫不跟進

▲蝦皮店到店於6月19日起調整買家取件期限之外，最近平台還推出「蝦拼Plus」免運訂閱制新服務。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物日前才公告將調整店到店門市買家取件期限，從7天縮短成5天，最近平台又悄悄上線「蝦拼Plus」訂閱制，主打30天、90天兩種方案，可享無限次滿額免運，實際詢問蝦皮後，官方稱可提供全台消費者更輕鬆省錢的免運服務，網友看了卻是興致缺缺，另2大平台露天市集、Yahoo奇摩拍賣目前並沒有打算跟進。

外送平台的無限次免運訂閱服務，現在也吹進了電商，蝦皮購物近期新推出「蝦拼Plus」訂閱服務，來回應消費者最有感的免運費需求，根據官網發布的運費方案內容，30天方案付39元，享50次滿199元免運費；90天方案付99元，享150次滿199元免運費，將享有全站「指定免運店家」以蝦皮店到店方式運送的滿額免運。

▲蝦皮推免運訂閱制服務。（圖／翻攝蝦皮優惠分享/省錢攻略）

蝦皮購物官方表示，「蝦拼Plus」是為了提供網購愛用者更輕鬆超值的免運服務，消費滿額直接免運，不需額外套用免運券。目前該服務尚於試營運階段，開放限量名額供用戶搶先訂閱體驗，目標下半年開放全平台用戶皆可訂閱。

不過網友看到後卻是抱怨「現在蝦皮也在搞這個...試營運之後就開始變貴了吧？」，同時引發其他人熱議，「無限次⋯感覺又要調漲賣家手續%數，來填這個運費空洞了⋯」、「賣家搞完搞買家，訂閱費用多賺的，反正手續費都收到這麼高」、「差點心動 看到店家還有指定 還是先pass」，還有人認為已經從賣家身上剝皮（手續費），現在還要搞買家，再剝一層皮，直呼太誇張了、真的是吃相難看。

據了解，蝦皮此舉是為了削弱對超商的依賴度，因此推出店到店的活動。至於其他拍賣平台會不會跟進免運訂閱服務，露天市集表示全站與超商已有許多深度合作，最低可享$99免運活動，每月也提供會員六張以上免運券，且不定時加碼張數，目前沒有相關規劃。Yahoo奇摩拍賣則是與萊爾富推出平日超商取貨筆筆享運費優惠45元外，更於每月11、22日推出快閃0元免運活動，也暫無跟進計劃。