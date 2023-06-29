黑、粉雞翅太狂！速食店「重量級三節翅」開吃了　限時加1元多1件

▲速食店最新霸王功夫雞翅來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

雞翅控搶嚐鮮去！人氣速食品牌「必勝客」驚喜推出全新點心「霸王功夫雞」，且一次就有3口味，包括黑蒜、秘製香料、辣起司，光是3色外觀就吸睛度十足，且還是特意選用重量級3節翅，滿足愛吃肉又想嗑骨頭的老饕們，即日起正式開賣，使用APP購買還可享加1元多1件副食優惠。

▲黑、粉雞翅吸睛度十足。

搶攻雞肉料理，必勝客推出全新「霸王功夫雞翅」，嚴選重量級三節翅經過三重料理工法「先醃、再炸、後烤」製成，打造香氣十足、軟嫩肉質的罪惡口感，且一次就推出3種口味，其中，「秘製香料」口味有著13種香料的香氣堆疊，而「黑蒜」口味則是刷上在地小農栽種蒜頭搭配雞汁、雞油特調的蒜香黑醬，光是黑色雞翅的外型就吸睛度十足，最後的「辣起司」口味則是使用特製粉紅色辣起司粉裹在外皮，咬開後爆出濃濃起司香，即日起於全門市開賣。

為慶祝新品上市，凡使用PK APP下單「霸王功夫雞翅1份（2隻）」，即可享「加1元多1件副食」優惠，優惠副食有黃金薯瓣或薯金幣任選。

▲▼繼光香香雞找來哥吉拉重磅聯名推出指定套餐、哥吉拉碗。

另，繼光香香雞近日也驚喜找來「哥吉拉Godzilla」重磅聯名，強勢推出「哥吉拉重量餐」，一份就能吃到香香炸雞、阿根廷魷魚、墨魚甜不辣（海苔口味）、田字薯餅等4種炸物，搭配超狂的哥吉拉立體造型盒，十分吸睛，買套餐還可得到哥吉拉限量聯名貼紙1款，鐵粉肯定不能放過，即日起至7月27日限時開賣或售完為止。

加碼還有全球首發的「哥吉拉造型碗」，霸氣造型超欠收藏，限量5000個，只要購買哥吉拉重量餐加價即可預購，預計9月可到店取貨。