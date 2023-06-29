丟垃圾新選擇！　花蓮市、吉安鄉試辦定時定點收運

▲為讓鄉親丟垃圾有新選擇，花蓮市及吉安鄉試辦定時定點專區收運服務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所及吉安鄉公所於6月1日起開始試辦定時定點專區收運服務，花蓮市公所設置12個站點及吉安鄉公所設置7個站點，每個定點停等10-20分鐘，並在維持目前隨到隨丟的清運方式下多增加一種收運方式，讓民眾做選擇。



此次試辦點花蓮市公所及吉安鄉公所皆有事前評估，選定該轄區內人口密度較高之區域作為定點設置，並於各定點區設置告示牌及垃圾車隨車託播來做為宣導，讓丟垃圾可省去等待寶貴時間，亦可兼顧清潔人員及民眾之安全。

▲定時定點清運可減少沿線清運垃圾車走走停停之風險。



根據現場執勤清潔人員反應，定時定點清運方式可減少沿線清運垃圾車走走停停之風險，民眾倒垃圾時更可從容不迫，假如遇有民眾分類不完全，亦可立即向民眾宣導各項分類品項，增加與民眾互動並減少因拒收產生之民怨。

▲民眾倒垃圾時更可從容不迫，增加與民眾互動並減少因拒收產生之民怨。

縣長徐榛蔚呼籲大家無論是家戶垃圾、資源回收物或是廚餘等，其去化皆不易且清潔人員工作也備其辛勞職業風險亦相當高，民眾在享受清潔隊服務的同時也應當盡好落實分類的義務，定時定點清運選項可提供民眾更為彈性的選擇，未來也會繼續聽取民眾的建議，讓丟垃圾作業更為優化及便利。

