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嘉義轎班擅闖民宅！開冰櫃當冷氣　留滿地垃圾菸蒂...屋主氣炸

▲嘉義的轎班來台南參加廟會活動，竟擅闖他人民宅休息，私開冰櫃、擅動屋主之物品，還留滿地垃圾，令屋主難以接受。（圖／屋主女兒蕭小姐提供，下同）

▲嘉義的轎班來台南參加廟會活動，竟擅闖民宅休息，私開冰櫃、擅動屋主之物品，還留滿地垃圾，令屋主難以接受。（圖／屋主女兒蕭小姐提供，下同）

記者林悅／台南報導

嘉義縣義竹鄉的某轎班，25日到台南鹽水區參加廟會活動，上午10時左右，行經鹽水區康樂路時，被控擅闖民宅休息，還擅自動用屋主家冰櫃當「冷氣」吹涼，並製造滿地垃圾、菸蒂等，屋主返家發現，調閱監視器畫面才知此事當場氣炸，屋主女兒表示，給方便休息沒問題，但不能有如此惡劣行為。

屋主女兒蕭小姐說，25日上午家裡並沒有人，她與父親返家時，發現地上滿地垃圾、菸蒂等，父親心覺有異即打開家裡監視器觀看，才發現25日上午10時左右，有轎班參加廟會遶境活動行經她家騎樓，即在該處休息，並有人進入她父親的工作區域。

▲嘉義的轎班來台南參加廟會活動，竟擅闖他人民宅休息，私開冰櫃、擅動屋主之物品，還留滿地垃圾，令屋主難以接受。（圖／屋主女兒蕭小姐提供，下同）

蕭小姐說，轎班人員自行搬椅子坐著休息，更有人拉開營業用冰櫃，不斷開開關關，讓冰櫃冷氣飄出吹涼，還有人拿電風扇、擅自關門，未經允許「侵門踏戶」的行為十分誇張惡劣，轎班人員離開後留下滿地垃圾、菸蒂、檳榔渣，椅子和電風扇也沒有歸位，令父親看了氣炸了。

▲嘉義的轎班來台南參加廟會活動，竟擅闖他人民宅休息，私開冰櫃、擅動屋主之物品，還留滿地垃圾，令屋主難以接受。（圖／屋主女兒蕭小姐提供，下同）

蕭小姐說，天氣炎熱轎班人員想休息並沒問題，但不能未經允許擅動他人物品，毫不尊重屋主，這種行徑、態度令人難以接受。事後她透過友人找到廟會主辦單位，才得知該班是嘉義縣義竹鄉的轎班，對方透過主辦廟會活動的廟方向她們表達欲登門道歉之意，但目前尚未接觸，她與父親希望，像這類的事情不要再發生。

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