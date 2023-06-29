俄媒曝「末日將軍」早知瓦格納叛變　傳已遭當局逮捕

▲曾在烏克蘭戰爭中擔任俄軍指揮官的蘇洛維金（Sergei Surovikin）將軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）於24日發動叛變後，曾在烏克蘭戰爭中擔任俄軍指揮官的蘇洛維金（Sergei Surovikin）將軍就未曾公開露面，俄羅斯媒體最新消息指出，蘇洛維金已經遭逮捕。

根據《莫斯科時報》報導，有2名不願透露姓名的俄羅斯國防部消息人士表示，有「末日將軍」之稱蘇洛維金已經遭到逮捕，其中一人說，「他的情況並不好，對有關當局來說，但我不能再說什麼了。」

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日針對俄國軍事領導階層發動叛變後，蘇洛維金就未曾公開露面；美國《紐約時報》率先指出，蘇洛維金可能事前就知道瓦格納的兵變計畫，並且與普里格津結盟。

另一名消息人士指出，這項逮捕行動是在「與普里格津相關」的背景下執行，「顯然他（蘇洛維金）在叛變期間站在了普里格津那一邊，被他們逮個正著。」當問及蘇洛維金的下落時，消息人士則說，他們也無法透過內部管道得知這項消息。

▲俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）



挺戰派的軍事部落客羅曼諾夫（Vladimir Romanov）28日上午表示，蘇洛維金是在普里格津宣布撤兵後的隔天，也就是25日被捕，目前可能被關押在莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）羈押中心。

已關閉的俄國獨立電台「回聲電台」（Ekho Moskvy）總編輯維涅狄克托夫（Alexei Venediktov）在Telegram頻道上指出，蘇洛維金已經3天沒有和家人聯繫，他的貼身護衛也都沒有消息。

針對蘇洛維金失蹤的消息，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥，這一切都是臆測和流言，並暗示俄羅斯總統普丁並沒有屈服於普里格津提出，針對軍方高層進行改組的要求。

蘇洛維金於2022年10月出任俄軍在烏克蘭戰爭的指揮官，但僅短短3個月就遭撤換，改由參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）接任。