兵變後「瓦格納元氣大傷」！　澤倫斯基：對烏克蘭不再構成威脅

▲烏克蘭總統澤倫斯基稱，瓦格納駐守於烏東的部隊已不再構成威脅。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯傭兵組織瓦格納發動兵變後短短1天就收兵，首腦普里格津則是神隱白俄羅斯，這場起義也導致瓦格納元氣大傷，如今只剩少部分部隊駐守於烏東地區與白俄羅斯。烏克蘭總統澤倫斯基則直言，烏東地區的瓦格納部隊已經不再對其構成威脅，而白俄羅斯的瓦格納傭兵也因為人數不多，對烏克蘭影響不大。

根據CNN報導，普里格津因不滿俄羅斯國防部的所作所為，因此發動名為「正義遊行」的叛變，瓦格納先是佔領俄國南部城市頓河畔羅斯托夫市，隨後揮兵往莫斯科方向挺進。不過起義發動1天後，雙方衝突就在白俄羅斯總統盧卡申科的協調下戲劇性化解。

瓦格納隨即收兵，普里格津則是轉往白俄羅斯，目前尚無法得知所有傭兵的去處，不過兵變後，普丁曾喊話瓦格納旗下傭兵，稱其可以選擇繼續與俄國簽約或是返回家人身邊。

▲傭兵組織瓦格納集團（Wagner）。（圖／路透）



澤倫斯基28日在基輔與波蘭、立陶宛總統舉行聯合新聞發布會，他在會上表示，目前烏克蘭東部仍有一小群瓦格納武裝份子，但他們不會對烏克蘭構成威脅。澤倫斯基說，「瓦格納份子仍在烏克蘭被佔領的盧甘斯克地區，這是事實，但他們之中有很多人被我們的軍隊消滅，有超過2萬多人。」

他同時也提到，根據指揮官報告，烏克蘭北部的局勢沒有改變，且仍在控制之中，無論瓦格納份子是否在白俄羅斯。

另一方面，白俄羅斯總統盧卡申科27日曾說，在瓦格納短暫的叛變結束後，該國已經向瓦格納提供部分廢棄土地的使用權，不過同時也否認會在白俄羅斯境內為瓦格納建造軍營。