白俄強人總統接手普里格津　恐危及自身政治前途

▲白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）



中央社

白俄羅斯總統魯卡申柯24日居中協調協議，化解了俄羅斯內戰威脅，為自己贏得宣傳勝利。但觀察家說，白俄羅斯因此得接待瓦格納傭兵集團首腦普里格津，恐令魯卡申柯後悔一輩子。

白俄羅斯強人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的發言人24日晚間意外發布聲明表示，在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）同意下，魯卡申柯一整天與瓦格納集團（Wagner Group）領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）談判，促成後者同意停止朝俄國首都莫斯科前進。

▲瓦格納集團領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透，下同）



法新社報導，這項發展令魯卡申柯的地位頓時提升。在與3個歐洲聯盟（EU）成員國接壤的白俄羅斯，魯卡申柯已統治近30年；但自從他不顧2020年總統大選爭議繼續執政，便遭到西方擯棄，尤其在他支持俄國全面侵略烏克蘭後。

現年68歲的魯卡申柯如今達成這項外交功績，正值他的健康情況被打上大問號。因為他5月出席在莫斯科舉行的二戰勝利紀念典禮時氣色不佳，之後又有數天消失在公眾目光前。

克里姆林宮表示，根據魯卡申柯居間調解出的協議，普里格津未來將流亡居住在白俄羅斯。至於他是否會帶著瓦格納成員隨行則仍不清楚。

根據白俄羅斯總統府的說法，普丁24日晚間與魯卡申柯通話時，為他的努力向他道謝。這通電話無疑令魯卡申柯欣喜。

不過，倫敦智庫「歐洲領導力網絡」（European Leadership Network）的俄羅斯-西方政策研究員格洛德（Katia Glod）表示，普丁很可能是把普里格津「丟給」魯卡申柯。「我不認為這是出於盧卡申柯的意願。我想他是被克里姆林宮利用。他寧願不要接手普里格津。」

格洛德告訴法新社，普里格津的到來將為魯卡申柯帶來「多重風險」，因為自2020年總統大選後，白俄羅斯發生多次街頭群眾示威及後續的粗暴鎮壓，使得國家安全部隊的忠誠度變得無比重要。

格洛德說：「唯一可能為魯卡申柯帶來的好處，是他可能想利用普里格津當作自己的私人軍隊，以對抗任何可能的造反。」

7月將接任北大西洋公約組織（NATO）輪值主席國的立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）也示警，北約可能有必要強化東部邊界，「以防普里格津或瓦格納集團的一部分最後懷抱不明的意圖和計畫留在白俄羅斯」。

自從2020年以後，魯卡申柯便愈來愈依賴克里姆林宮來延續自身政治前途。他與普丁達成協議，讓俄羅斯如今將一些戰術核武存放在白俄羅斯境內，不僅是明斯克重大的政策轉向，也被白俄羅斯反對派視為主權喪失的象徵。

英國智庫「國際戰略研究所」（International Institute for Strategic Studies，IISS）的戰略、科技與武器管制部主任阿爾貝克（William Alberque）指出，克里姆林宮把核武放在白俄羅斯境內，是要慢慢將其併吞。

他說：「我想魯卡申柯已感覺到被困在牆角。顯然普丁若要他『幫個忙』他會照辦，寄望藉此獲得一些籌碼。」

目前屬於白俄羅斯反對派的前外交官暨前文化部部長拉圖希柯（Pavel Latushko）直言：「對魯卡申柯來說，普里格津不是一樣禮物，因為獨裁者普丁永遠不會原諒普里格津帶給他的羞辱。」

根據總部在波蘭的白俄羅斯反對派Telegram頻道Nexta發布的一段影片，拉圖希圖評論道，魯卡申柯促成普里格津停止北上莫斯科的協議，「對他而言是一個戰術上的表面小勝利，最後卻可能成為這位獨裁者的一個戰略麻煩」。

▼白俄羅斯強人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

