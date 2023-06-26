克宮出爾反爾？俄媒踢爆：普里格津刑事指控仍未撤銷　FSB還在查

▲多家俄媒揭露，克宮未履行撤銷對瓦格納首腦普里格津刑事指控的承諾。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

俄媒《工商日報》與俄羅斯另外3家新聞機構26日同時引述總檢察長辦公室一名知情人士消息，聲稱當局至今尚未撤銷普里格津「叛變」的刑事指控，而且相關調查仍在進行中。

綜合外媒報導，瓦格納僱傭軍團首腦普里格津23日以「正義遊行」為名，進逼首都莫斯科約200公里處，揚言要推翻俄羅斯軍事高層，被俄羅斯定調為「武裝叛變」，所幸經白俄斡旋下，才避免了一場內戰發生。

克里姆林宮日前宣布瓦格納集團退兵時，曾透露普里格津未來將移居白俄，同時承諾普里格津不會面臨任何法律訴訟。然而，俄羅斯多家媒體26日指出，普里格津的刑事案目前仍未結案，而俄羅斯聯邦安全局（FSB）也在持續調查此案。

《工商日報》援引一位未具名的消息人士表示，當局至今尚未結案的原因是因為「沒有足夠的時間」。根據俄羅斯法律，一旦普里格津的叛變罪名成立的話，那他恐將面臨長達12至20年的監禁。

報導稱，普里格津自24日宣布撤兵後就一直沒有公開露面，也未就雙方做出的協議發表評論。白俄官方坦言，他們不清楚普里格津現在身在何處，也沒有跡象表明他已按照克宮安排前往白俄。