熱氣球「燒成火球」墜落卡樹林！　男子當場身亡　

▲英國一名男子乘坐熱氣球發生意外。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名20多歲男子25日在伍斯特郡乘坐熱氣球時發生意外，當時整顆氣球在半空中失火，接著墜落進一片樹林中，現場有許多民眾目擊，而救援人員抵達後也宣布男子當場死亡。

A man has died after a hot air balloon caught fire and plummeted to the ground in Worcestershire.https://t.co/XvDbbY3v8a pic.twitter.com/DZkF6UA40u — Sky News (@SkyNews) June 25, 2023

根據《天空新聞》、《每日郵報》報導，英國伍斯特郡（Worcestershire）一名20多歲男子在25日上午6時20分左右搭乘熱氣球時發生意外。目擊者指出，因為當時天氣很好，所以天空中有很多熱氣球在飛行，「突然有一道閃光，一個看起來像火球的東西從一顆藍色的熱氣球上噴出，接著氣球就掉下來了。」

目擊者透露，當時現場民眾全叫了出來，熱氣球也墜落到附近的一片樹林裡，當救護人員抵達現場後，仍宣告男子當場死亡。

據了解，事發地點23日、24日正在舉辦知名的「伍斯特郡熱氣球節」，但主辦單位指出，所有主辦方的熱氣球活動在24日晚間就結束了，所以發生意外的熱氣球不屬於它們。目前警察仍在調查事發原因。