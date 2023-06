熱氣球「燒成火球」墜落卡樹林！　男子當場身亡　

▲英國一名男子乘坐熱氣球發生意外。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名20多歲男子25日在伍斯特郡乘坐熱氣球時發生意外,當時整顆氣球在半空中失火,接著墜落進一片樹林中,現場有許多民眾目擊,而救援人員抵達後也宣布男子當場死亡。

A man has died after a hot air balloon caught fire and plummeted to the ground in Worcestershire.https://t.co/XvDbbY3v8a pic.twitter.com/DZkF6UA40u