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「打詐國家隊」越打詐騙越多　藍黨團轟民進黨想選舉、詐騙選民

▲國民黨立院黨團今舉行「打詐國家隊！踢皮球國家隊！」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立院黨團今舉行「打詐國家隊！踢皮球國家隊！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨團今早（26）日召開記者會，譴責政府成立的「打詐國家隊」、「打詐辦公室」根本是「踢皮球國家隊」、「互打國家隊」，當今詐騙越來越橫行，但民進黨政府卻都在想選舉、騙選票，堪稱是「國家級詐騙」。

由基層檢察官所組成的「劍青檢改」，在6月17日舉辦「檢察官防詐策進研討會」，抨擊相關政府單位無有效打詐作為，並且點名金管會、NCC和數位發展部，是行政院「打詐國家隊」變成「詐騙國家隊」的3大戰犯。總召曾銘宗表示，近期基層檢察官大聲疾呼，詐騙如此橫行有3大原因，人頭帳戶欠缺管理、電訊境外門號誤用、第三方支付被濫用，這3個原因分別應由金管會、NCC和數發部負責。

曾銘宗指出，行政院長陳建仁是治安會報的召集人，難道沒有聽到基層檢察官所提出詐騙橫行的3大原因嗎？是睡著了，還是裝睡叫不醒？還是只會配合民進黨總統參選人賴清德大撒幣、政策買票？曾痛批，民進黨執政以來，詐騙案件越來越多，詐騙金額越來越高，「若明年國民黨重返執政，一定強力打擊詐騙，還給民眾一個安寧、健康生活環境。」

書記長謝衣鳯表示，去年7月15日，行政院成立打詐國家隊，今年5月4日又升級成「打詐國家隊1.5版」，還成立了打詐辦公室，多位基層檢察官表示，手上偵辦詐騙案件堆積如山，直接點名金管會、NCC和數發部，是國家級詐騙的3大戰犯。謝質疑，金管會有沒有針對人頭帳戶進行監管？NCC對電信境外門號橫行，有沒有提出解決辦法？數發部對第三方支付監管，到底有沒責任？還是踢皮球給金管會？

謝衣鳯接著表示，第三方支付在台灣已經超過1萬家，遭詐騙洗錢濫用，成立第三方支付的公司不需要門檻，檢方指出，大部分第三方支付業者是好的業者，應該讓好的業者特許，不良的業者撤照查辦，請問撤照查辦是哪個部門的責任？主管機關是誰？金管會、數發部要不要負起相關責任？

副書記長洪孟楷則指出，當今「一頁式購物網站」詐騙依舊猖獗，詐騙集團盜用他人商品圖片，以即將結束營業等話數，刊登在知名入口網站，誘騙民眾購買品牌商品，等到貨款付款後，才發現遭到詐騙。洪表示，包括金管會、NCC都曾經說找過相關入口網站業者喝咖啡，但為何這些詐騙廣告仍能刊載入口網站內？

洪孟楷進一步分析，某知名網站在申請刊登廣告時，申請人必須提供個人和授權代表必須在驗證計畫中，提交政府核發附照片的身分證件，或護照、駕照、居留證等，才能經過審查後允許刊登廣告。洪質疑，難道金管會、NCC、數發部不能順藤摸瓜，找出投放廣告的身分？政府部門互踢皮球，只有累死第一線檢察官與員警。

藍委賴士葆指出，去年7月20日，時任行政院長的蘇貞昌成立「打詐國家隊」，不斷地對國人吹噓打詐成效有多好，但比較去年與今年詐騙案發生數，1月份增加7%、2月32%、3月份32%、4月份9%、5月份26%。賴痛批，所謂打詐國家隊、打詐辨公室都沒有人在管詐騙，只管「上面」交代的案子，可想而知打詐成效就是「越打越多、越打越詐」，整個政府滿腦子只有選舉，詐騙老百姓。

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