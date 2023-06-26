指導師妹穿壽衣　禮儀師竟摸胸、指侵！二審判更重

▲高雄禮儀師趁教導新人穿壽衣的機會性侵得逞。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

在高雄某禮儀公司擔任禮儀師的阿偉（化名）2019年間負責教導公司的新人小莉（化名），竟趁教她練習穿壽衣和教開車的機會，摸胸、下體還用手指性侵得逞，小莉事後崩潰找前男友哭訴，報警提告，一審法院依妨害性自主罪判阿偉徒刑3年10月，全案上訴後，高雄高分院認定阿偉還涉及強制猥褻罪，加重判阿偉徒刑4年2月。可上訴。

判決指出，小莉是2019年5月7日到這家禮儀公司任職，由師兄阿偉負責教她公司的相關業務及禮儀，阿偉覬覦小莉的美色，同年6月間，阿偉假借教小莉開車，在某納骨塔旁的空地練車時，竟把手伸進小莉的衣服，還趁機摸了小莉的下體。

同年7月2日晚上10時許，兩人在公司男值班室時，阿偉以教導為往生者穿壽衣為由，要求小莉先扮演往生者躺下，然後趁機先以手摸小莉的胸部、下體，小莉嚇得花容失色，想推開阿偉力氣又不夠，最後被阿偉以手指性侵得逞。

過了幾天，食髓知味的阿偉又趁機在公司陽台從後方偷抱小芳，甚至連兩人吃完飯後付錢時，也會趁機摸小莉的胸部，小莉忍無可忍向許久沒聯絡的前男友哭訴，也向警方報案提告。

法院審理時，阿偉和律師辯稱小莉經常以LINE互相聯絡，兩人早有曖昧情愫，但法官根據禮儀公司的證人，認為指導老師教新進學員為往生者穿壽衣時，原則上會先找一個模特兒，如果沒有就先由老師幫學員穿，讓學員知道如何穿著後再由老師擔任往生者讓學員練習，因此認定阿偉指導過程是與小莉輪流扮演往生者並由彼此互穿壽衣，阿偉再趁機對小莉性侵得逞，因此依妨害性自主罪判處他徒刑3年10月，其餘強制猥褻的部分則無罪。

全案上訴後，高雄高分院法官除了維持原審妨害性自主罪3年10月的判決外，還認定阿偉趁開車摸小莉私處的強制猥褻部分也有罪，加判徒刑8月，合併應執行4年2月，全案仍可上訴。