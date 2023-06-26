　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

指導師妹穿壽衣　禮儀師竟摸胸、指侵！二審判更重

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲高雄禮儀師趁教導新人穿壽衣的機會性侵得逞。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

在高雄某禮儀公司擔任禮儀師的阿偉（化名）2019年間負責教導公司的新人小莉（化名），竟趁教她練習穿壽衣和教開車的機會，摸胸、下體還用手指性侵得逞，小莉事後崩潰找前男友哭訴，報警提告，一審法院依妨害性自主罪判阿偉徒刑3年10月，全案上訴後，高雄高分院認定阿偉還涉及強制猥褻罪，加重判阿偉徒刑4年2月。可上訴。

判決指出，小莉是2019年5月7日到這家禮儀公司任職，由師兄阿偉負責教她公司的相關業務及禮儀，阿偉覬覦小莉的美色，同年6月間，阿偉假借教小莉開車，在某納骨塔旁的空地練車時，竟把手伸進小莉的衣服，還趁機摸了小莉的下體。

同年7月2日晚上10時許，兩人在公司男值班室時，阿偉以教導為往生者穿壽衣為由，要求小莉先扮演往生者躺下，然後趁機先以手摸小莉的胸部、下體，小莉嚇得花容失色，想推開阿偉力氣又不夠，最後被阿偉以手指性侵得逞。

過了幾天，食髓知味的阿偉又趁機在公司陽台從後方偷抱小芳，甚至連兩人吃完飯後付錢時，也會趁機摸小莉的胸部，小莉忍無可忍向許久沒聯絡的前男友哭訴，也向警方報案提告。

法院審理時，阿偉和律師辯稱小莉經常以LINE互相聯絡，兩人早有曖昧情愫，但法官根據禮儀公司的證人，認為指導老師教新進學員為往生者穿壽衣時，原則上會先找一個模特兒，如果沒有就先由老師幫學員穿，讓學員知道如何穿著後再由老師擔任往生者讓學員練習，因此認定阿偉指導過程是與小莉輪流扮演往生者並由彼此互穿壽衣，阿偉再趁機對小莉性侵得逞，因此依妨害性自主罪判處他徒刑3年10月，其餘強制猥褻的部分則無罪。

全案上訴後，高雄高分院法官除了維持原審妨害性自主罪3年10月的判決外，還認定阿偉趁開車摸小莉私處的強制猥褻部分也有罪，加判徒刑8月，合併應執行4年2月，全案仍可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
李明濱涉性騷！台大精神部不續聘兼任主治：學術專業未必人品高潔
北農董總座難產！　農委會9席董事全缺席流會
教學妹穿壽衣扮遺體　禮儀師趁機性侵
快訊／「TOYOTA第2代C-HR」登場！　外型公布
「日版程又青」閃婚！　結婚申請書用柯南版
店員遭砍斷手掉地　「接不回」失血過多搶命中
美女主播病逝　得年26歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

后里自行車出租店遭潑不明液體！怪客騎車一灑就跑　員工閃不掉

驚悚瞬間曝！砂石車司機揉眼釀禍　撞分隔島翻覆衝進民宅

快訊／國1北上「2車追撞」！佔用外側車道　車流回堵5公里

指導師妹穿壽衣　禮儀師竟摸胸、指侵！二審判更重

Metoo風波效應！　黃捷推高市議會設「性別平等委員會」

19歲雙煞為貴賓狗爆殺機！寵物店員手臂遭砍掉地...接不回搶命中

新北慣竊2度outlet偷手機　躲廉價旅社被逮！竟是「7條通」

二壘妹慘了！給男友驚喜慶生竟撂人當街押上車　IG炫耀挨轟無腦

約正妹看夕陽竟襲陰喇舌！她狂喊NO...胞妹聞聲救人　洋帥哥慘了

竹北16歲少年求救畫面曝光！衣服炸爛皮膚脫落掛身上…痛喊：好燙

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

情侶吵架男引爆瓦斯斷4指　女燙傷、無辜鄰居送醫不治

爸實驗唸「ㄩˊㄩˊ」發音　1歲娃聽完下秒撇嘴爆哭

日本人別看！壽司煮成粥　味噌＋山葵醬竟意外好吃

吳宗憲「MeToo連環虧」沈文程傻眼　從NONO到炎亞綸..連吳姍儒都中槍(?)

不滿愛犬被檳榔攤黑狗咬死　汐止飼主開車衝撞店家報仇

后里自行車出租店遭潑不明液體！怪客騎車一灑就跑　員工閃不掉

驚悚瞬間曝！砂石車司機揉眼釀禍　撞分隔島翻覆衝進民宅

快訊／國1北上「2車追撞」！佔用外側車道　車流回堵5公里

指導師妹穿壽衣　禮儀師竟摸胸、指侵！二審判更重

Metoo風波效應！　黃捷推高市議會設「性別平等委員會」

19歲雙煞為貴賓狗爆殺機！寵物店員手臂遭砍掉地...接不回搶命中

新北慣竊2度outlet偷手機　躲廉價旅社被逮！竟是「7條通」

二壘妹慘了！給男友驚喜慶生竟撂人當街押上車　IG炫耀挨轟無腦

約正妹看夕陽竟襲陰喇舌！她狂喊NO...胞妹聞聲救人　洋帥哥慘了

竹北16歲少年求救畫面曝光！衣服炸爛皮膚脫落掛身上…痛喊：好燙

李家超上任將滿一年　港媒民調：滿意度將近6成

后里自行車出租店遭潑不明液體！怪客騎車一灑就跑　員工閃不掉

馬林魚新人再繳完美先發　連3戰6局無失分隊史最年輕

李明濱涉性騷！台大精神部不續聘兼任主治：學術專業未必人品高潔

驚悚瞬間曝！砂石車司機揉眼釀禍　撞分隔島翻覆衝進民宅

球探評余羿賢阻殺中職水準之上　未來之星對決林子崴印象深

楊祐寧「3年抱兩」趕橄欖球隊進度！　二寶性別曝光…妻卸貨倒數

馬自達「轉子引擎」宣布正式量產！未來用於電動車增程技術

北農董總座難產！　農委會批北市府霸道「欲贏者全拿」退席抗議

酷航連續三年榮獲SKYTRAX全球最佳長途低成本航空　航點71個　

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

社會熱門新聞

嫌店家態度差　彰化2男砍斷寵物店員手臂

兒視訊曝媽跟叔叔同睡　夫見真相氣炸

汐止男不滿愛犬遭咬死　開車撞店家報仇

狼運將再下藥性侵　重判10年定讞

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆回堵中

即／新北拖吊車撞上行人　20歲男遭輾亡

三重男外出運動！走向斑馬線就遭輾斃

即／樹林氣爆逆轉！男友手持「土製炸彈」引爆

「大貓偷拍案」高中遭下藥性侵　被害人說20年辛酸

竹北氣爆家屬稱未見救護車　警消回應

竹北16歲少年求救畫面曝光！皮膚脫落掛身上痛喊：好燙

竹北才氣爆　同路段民宅再傳瓦斯外洩

即／13歲遭補教狼師性侵3年　受害女現身淚控

壘妹慘了！給男友驚喜慶生竟撂人當街押上車

更多熱門

相關新聞

殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」

殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」

「#MeToo」從政壇一路燒到演藝圈，大咖藝人許傑輝、宥勝、黃子佼、炎亞綸及NONO都坦承犯錯，讓粉絲們失望又憤怒。而禮儀師許伊妃在臉書自曝，若殯葬圈也「#MeToo」的話，精采程度絕不輸演藝圈，引來網友熱議「這個等到七月半說，應該是滿好的鬼故事」。

找閨蜜過夜竟遇狼室友　正妹慘遭指侵、舔腳底

找閨蜜過夜竟遇狼室友　正妹慘遭指侵、舔腳底

醫師「陰道內筋膜放鬆術」指侵　判刑定讞

醫師「陰道內筋膜放鬆術」指侵　判刑定讞

巧固球狼教練性侵　判刑3年8月

巧固球狼教練性侵　判刑3年8月

宮廟內嘿咻少女慘了！色狼判刑2月　一原因恐要關牢籠

宮廟內嘿咻少女慘了！色狼判刑2月　一原因恐要關牢籠

關鍵字：

禮儀師師妹穿壽衣伸狼爪摸胸指侵

讀者迴響

熱門新聞

林叨媽神隱2月現身潰堤哭了！鞠躬道歉　暴瘦模樣曝

YTR情侶「酷的夢」分手了！菲歐娜5年情斷淚崩

靈蛇今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

快訊／大咖男星爆害女墮胎！「剛認識就發生關係」中獎

不讓行人罰6千！交部研議斑馬線過一半就停

健身突猝死！他不菸酒…無視「健檢1紅字」血管都堵死

羅生門！母才喊告炎亞綸　耀樂17字不同調

百萬YTR斷了5年情！女友搬離愛巢落淚

黃子佼瘋開地圖砲還能復出？名嘴許聖梅點名「2關鍵女性」

小S面前提「前男友的拖鞋」　藍正龍沒說謊！

蔡徐坤爆一夜情！向媽媽認了：沒做保護措施

遭NONO性騷沒跟媽說　小紅老師「曝新行蹤」含淚坦白了

桃園26日送肉粽路線曝！居民見時間點崩潰

TOYOTA「大改款跨界休旅」現身了

周杰倫送8歲愛女出國念小學！選中澳洲貴族名校

更多

最夯影音

更多
炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友
浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面