宮廟內嘿咻少女慘了！法官判色狼2月徒刑　禁易科罰金恐要關牢籠

▲桃園市簡姓男子去年3月間邀約未滿16歲少女在大溪區某宮廟男廁內，對其指侵與嘿咻，事後仍難逃牢獄之災。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子與認識未久之少女交往，去年3月間邀約少女到大西區某宮廟幽會，卻將少女帶至男廁內對其指侵與嘿咻得逞，事後被少女父親得知報警提告；桃園地院審理時，檢男出示少女事後回復訊息「都你啦，害我被罵！」，還送上愛心等符號強調是兩情相悅，法官審結，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判處2月有期徒刑，諭知不得易科罰金，檢男恐難逃牢獄之災，本案可上訴。

檢警調查，20歲的簡姓男子去年3月3日下午5時許，與未滿16歲之少女相約載大溪區某宮廟約會，2人相見後，簡男卻將少女帶至男廁內，在少女未明確拒絕下對其指侵，更進一步發生親密關係得逞。少女返家後因表情意常被父親察覺，逼問下坦承與簡能發生性行為，少女復金憤而報警提告，桃園地檢署複訊後偵結依妨害性自主罪嫌將簡男起訴。

桃園地院審理時，法官根據簡能在檢警偵訊時均坦承犯行不諱，受害少女於偵查中證述情節大致相符，警方則提供警政署刑事警察局刑案鑑定書佐證，被告簡男犯行足以認定。

法官認為，被告所為係犯刑法第227條第3項，對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌，簡男則否認對少女強制性交等罪嫌，辯稱是被害少女自行脫去衣物，與其合意性交，被害少女在警詢時與偵查中亦證稱是陪他進行性行為時，並未明確拒絕，甚至被告與被害人發生親密關係後，被害人傳送愛心表情，還以「都你啦！害我被罵」等訊息告知。

法官審酌，被告為滿足一己私欲，與14歲以上未滿16歲之被害人為性交，法治觀念淡薄，影響被害人身心健全發展；惟念其犯後坦承犯行，已知悔悟，態度尚稱良好，法官審結依刑法第227條第3項之對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判處2月有期徒刑，但其法定刑責為「7年以下有期徒刑」，不得易科罰金，被告犯行雖經判處有期徒刑6月以下，依法仍不得易科罰金，還可上訴。