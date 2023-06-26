　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

苗栗市市民廣場噴水設施　7／1起開放2個月

▲▼苗栗市市民廣場噴水設施，7月1起開放2個月，開放時間為周二～周日每天下午4點至晚上8點止。（圖／苗栗市公所提供）

▲苗栗市市民廣場噴水設施，7月1起開放2個月，開放時間為周二～周日每天下午4點至晚上8點止。（圖／苗栗市公所提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市民廣場設置有噴水遊憩設施，往年暑假期間是孩童最快樂的消暑樂園，去年疫情影響，8月5日開始才開放一個月，今年計畫於7月1日至9月3日啟動戲水區噴水設備，開放時間為周二～周日每天下午4點至晚上8點止。

苗栗市「市民廣場」戲水區往年開放噴水時段，都聚集大批孩童遊玩戲水，是孩子們最快樂的消暑水樂園。去年考量新冠疫情及中央疫情指揮中心宣布放寬戴口罩等防疫措施，延遲至8月5日才開放，今年配合學童放暑假，從7月1日開始開放，開放時間為周二～周日每天下午4點至晚上8點止。苗栗市公所表示，已多次清洗蓄水池並測試相關設備運轉無虞，開放後可以有效保障戲水民眾的衛生安全。

市民廣場戲水設施除『趣味開關注』外，尚包含親子水舞、天上水、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖等噴水設施，可以讓小朋友同樂、清涼一整夏，並於現場播放國、台、客語兒歌，配合夜間燈光效果，讓音樂、視覺與戲水融為一體。

市公所公園路燈管理所提醒民眾，勿以塑膠袋或其他物品塞住噴水孔並不得攜帶寵物進入，進入戲水區原則不得穿鞋進入，惟考量孩童足部防護，得由現場值班人員檢視鞋子種類及是否清潔後准予進入。

苗栗市長邱鎮軍表示，歡迎鄉親在公告開放時間內前來戲水消暑，呼籲家長與小朋友務必配合相關戲水規定並配合現場工作人員之各項防護措施，讓大眾享有一處優質的戲水空間，將最好的戲水環境留給下一位使用者。

▲▼苗栗市市民廣場噴水設施，7月1起開放2個月，開放時間為周二～周日每天下午4點至晚上8點止。（圖／苗栗市公所提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
北農董總座難產！　農委會9席董事全缺席流會
教學妹穿壽衣扮遺體　禮儀師趁機性侵
快訊／「TOYOTA第2代C-HR」登場！　外型公布
「日版程又青」閃婚！　結婚申請書用柯南版
店員遭砍斷手掉地　「接不回」失血過多搶命中
美女主播病逝　得年26歲
快訊／「周休三日」提案被打槍　行政院人事總處：不予參採
鬧大了！　「二壘妹」等10人遭抓回警局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東森網紅直播元年啟動！星港台大咖直播主快閃台中高鐵

苗栗市市民廣場噴水設施　7／1起開放2個月

台東豐年祭典暨收穫祭舉辦時間排定　6／30起計139場次

男子持毒駕車攔檢緊張直冒汗　南警起獲海洛因及K毒1批

銀髮男一時走「巾」竊取百條毛巾　南警2小時內破案

更具銷售競爭力！花蓮市公所部落數位課程　助小農攤商行銷轉型

新秀爭霸！洄瀾之星正式出爐　2隊伍獲15萬獎金登巨星舞台

新北市府連假期間守護不懈　6／24全面確認瓦斯自主監測無虞

新北、彰化城市共好交流　侯友宜：打造安心安養宜居環境

新北「生態服務給付」開跑　水梯田每公頃最高可領7萬

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

情侶吵架男引爆瓦斯斷4指　女燙傷、無辜鄰居送醫不治

爸實驗唸「ㄩˊㄩˊ」發音　1歲娃聽完下秒撇嘴爆哭

日本人別看！壽司煮成粥　味噌＋山葵醬竟意外好吃

吳宗憲「MeToo連環虧」沈文程傻眼　從NONO到炎亞綸..連吳姍儒都中槍(?)

不滿愛犬被檳榔攤黑狗咬死　汐止飼主開車衝撞店家報仇

東森網紅直播元年啟動！星港台大咖直播主快閃台中高鐵

苗栗市市民廣場噴水設施　7／1起開放2個月

台東豐年祭典暨收穫祭舉辦時間排定　6／30起計139場次

男子持毒駕車攔檢緊張直冒汗　南警起獲海洛因及K毒1批

銀髮男一時走「巾」竊取百條毛巾　南警2小時內破案

更具銷售競爭力！花蓮市公所部落數位課程　助小農攤商行銷轉型

新秀爭霸！洄瀾之星正式出爐　2隊伍獲15萬獎金登巨星舞台

新北市府連假期間守護不懈　6／24全面確認瓦斯自主監測無虞

新北、彰化城市共好交流　侯友宜：打造安心安養宜居環境

新北「生態服務給付」開跑　水梯田每公頃最高可領7萬

馬林魚新人再繳完美先發　連3戰6局無失分隊史最年輕

李明濱涉性騷！台大精神部不續聘兼任主治：學術專業未必人品高潔

驚悚瞬間曝！砂石車司機揉眼釀禍　撞分隔島翻覆衝進民宅

球探評余羿賢阻殺中職水準之上　未來之星對決林子崴印象深

楊祐寧「3年抱兩」趕橄欖球隊進度！　二寶性別曝光…妻卸貨倒數

馬自達「轉子引擎」宣布正式量產！未來用於電動車增程技術

北農董總座難產！　農委會批北市府霸道「欲贏者全拿」退席抗議

酷航連續三年榮獲SKYTRAX全球最佳長途低成本航空　航點71個　

Morgan「英式復古三輪跑車」台灣現身！新底盤＋新動力韻味不變

《刀劍神域》真實上演？《蔚藍色法則》首位滿等玩家Kirito被懷疑開掛

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

嘉義縣銀葉粉蝨密度攀升　

新住民回過多常備藥竟上網賣　衛生局開罰3萬

新竹瓦斯董座楊文科急返國　縣府回應

南投縣茶商業同業公會　連45年特色茶種競賽

即／新竹湖口瓦斯外洩　人手不足無法搶修

銀髮男竊取百條毛巾

斥資逾30億！　台中興建5座運動中心

男子持毒駕車攔檢緊張直冒汗

余汶燕打造雞蛋糕攤車　健康食材還融入在地風味

台南最美古蹟圖書館獲建築園冶獎

台東資收熊蓋讚　指定回收物兌換TTPush金幣

補習班狼師性侵女學生　高雄教育局出手了

南投地檢署召開政風及綠能聯繫平台會議

台中山城水梨價格上漲！警啟動「護農專案」日夜守護

更多熱門

相關新聞

獨／下士騎車打滑撞對向車　右腿慘斷送醫

獨／下士騎車打滑撞對向車　右腿慘斷送醫

昨(22)日連假第1天，六軍團21歲曾姓下士騎車行經苗栗台3線99.5公里三灣鄉路段時，疑過彎速度太快打滑，衝到對向撞上轎車，造成右腳開放性骨折及頭部挫傷，送醫急救後生命跡象穩定，並進行清創手術，車禍肇責將由頭份分局南埔派出所鑑處釐清。

苗栗都會原民服務中心　湯蕙禎爭取經費建設

苗栗都會原民服務中心　湯蕙禎爭取經費建設

聯結車國道奪2命！司機遭包圍幹譙險被毆

聯結車國道奪2命！司機遭包圍幹譙險被毆

割草工慘遭聯結車撞死　留2幼童妻目睹淚崩

割草工慘遭聯結車撞死　留2幼童妻目睹淚崩

快訊／國3追撞1死1命危　7家屬跪遺體旁求急救

快訊／國3追撞1死1命危　7家屬跪遺體旁求急救

關鍵字：

苗栗噴水設施

讀者迴響

熱門新聞

林叨媽神隱2月現身潰堤哭了！鞠躬道歉　暴瘦模樣曝

YTR情侶「酷的夢」分手了！菲歐娜5年情斷淚崩

靈蛇今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

快訊／大咖男星爆害女墮胎！「剛認識就發生關係」中獎

不讓行人罰6千！交部研議斑馬線過一半就停

健身突猝死！他不菸酒…無視「健檢1紅字」血管都堵死

羅生門！母才喊告炎亞綸　耀樂17字不同調

百萬YTR斷了5年情！女友搬離愛巢落淚

黃子佼瘋開地圖砲還能復出？名嘴許聖梅點名「2關鍵女性」

小S面前提「前男友的拖鞋」　藍正龍沒說謊！

蔡徐坤爆一夜情！向媽媽認了：沒做保護措施

遭NONO性騷沒跟媽說　小紅老師「曝新行蹤」含淚坦白了

桃園26日送肉粽路線曝！居民見時間點崩潰

TOYOTA「大改款跨界休旅」現身了

周杰倫送8歲愛女出國念小學！選中澳洲貴族名校

更多

最夯影音

更多
炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友
浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面