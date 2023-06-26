苗栗市市民廣場噴水設施　7／1起開放2個月

▲苗栗市市民廣場噴水設施，7月1起開放2個月，開放時間為周二～周日每天下午4點至晚上8點止。（圖／苗栗市公所提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市民廣場設置有噴水遊憩設施，往年暑假期間是孩童最快樂的消暑樂園，去年疫情影響，8月5日開始才開放一個月，今年計畫於7月1日至9月3日啟動戲水區噴水設備，開放時間為周二～周日每天下午4點至晚上8點止。

苗栗市「市民廣場」戲水區往年開放噴水時段，都聚集大批孩童遊玩戲水，是孩子們最快樂的消暑水樂園。去年考量新冠疫情及中央疫情指揮中心宣布放寬戴口罩等防疫措施，延遲至8月5日才開放，今年配合學童放暑假，從7月1日開始開放，開放時間為周二～周日每天下午4點至晚上8點止。苗栗市公所表示，已多次清洗蓄水池並測試相關設備運轉無虞，開放後可以有效保障戲水民眾的衛生安全。

市民廣場戲水設施除『趣味開關注』外，尚包含親子水舞、天上水、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖等噴水設施，可以讓小朋友同樂、清涼一整夏，並於現場播放國、台、客語兒歌，配合夜間燈光效果，讓音樂、視覺與戲水融為一體。

市公所公園路燈管理所提醒民眾，勿以塑膠袋或其他物品塞住噴水孔並不得攜帶寵物進入，進入戲水區原則不得穿鞋進入，惟考量孩童足部防護，得由現場值班人員檢視鞋子種類及是否清潔後准予進入。



苗栗市長邱鎮軍表示，歡迎鄉親在公告開放時間內前來戲水消暑，呼籲家長與小朋友務必配合相關戲水規定並配合現場工作人員之各項防護措施，讓大眾享有一處優質的戲水空間，將最好的戲水環境留給下一位使用者。