剛接公司重擔卻沒命！他慘遭聯結車撞死留下2幼兒　妻目睹淚崩

▲高男的妻子在現場崩潰痛哭。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者許權毅、蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

國道3號北上140.7公里通霄路段，今（19）日發生死亡車禍，1輛聯結車不明原因撞上緩撞車，造成石姓、高姓2名工人身亡。據了解，高男妻子當時在附近路段上工，聞訊趕往現場看到丈夫遺體當場崩潰，而高男跟妻子近來才慢慢接下岳父的公司業務重心，沒想到今天遭遇憾事，留下妻子與2名需撫養的幼兒。

▲國道3號嚴重車禍，聯結車撞緩撞車釀2死。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，2名死者分別為47歲的石姓工頭，與老闆的32歲高姓女婿，事發當時要執行割草工作，由高男開緩撞車停靠路肩，不料，高男才剛下車要走到前方小貨車停靠處，準備要跟石姓工頭交代工作事項，後方聯結車就猛力撞上緩撞車。

▲聯結車司機表示，是不小心撞到。（圖／記者蔡文淵翻攝）

高男岳父說，一家人都是做承包割草業務的工作，彼此都會互相支援，近來公司的重心慢慢交由女兒以及高男，並培養女兒當負責人，高男跟女兒結婚7年左右，育有2名小孩，1名上幼稚園，另1名還沒有上幼稚園。

高男岳父表示，女婿跟他一起工作5年，今天女兒是去看其他工地，女婿則是進行國道的割草業務，接到車禍消息後就跟其他家屬趕到現場，本來女婿之後還要到國道警察後龍分隊周遭除草，沒想到才剛在國3要執行割草工作就發生車禍，讓他心情難以平復。