新北11所大專院校暑期營隊　提供42門課程1200個免費名額

▲新北市11所大專校院，開辦暑期活動，提供42門課程、約1200個免費名額。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

暑假將至，新北市教育局推出「新北大教育計畫」攜手11所大專校院，開辦暑期跨域學習系列活動，共42門課程、約1200個免費名額，開放給新北市高中職、國中、國小學生參加，主題包括一日網路分析師、空拍機飛行操作體驗、網紅攝影教學等，即起可上網瀏覽報名。

教育局表示，「新北大教育計畫」自111年起推動，串連高國中小學與大專院校，打破學制，規劃大學先修課程、第二外語、學生活動營隊、偏鄉服務等，今年暑期合作營隊學校有景文科技大學、醒吾科技大學、東南科技大學、亞東科技大學、宏國德霖科技大學、致理科技大學、黎明技術學院、耕莘健康管理專科學校、華梵大學、輔仁大學、真理大學等。

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醒吾科技大學校長陳義文說，暑期推出時尚行銷、藝術體驗、商業模擬競賽研習及電腦繪圖虛擬偶像設計等營隊，提供高中職學生多元化的學習體驗，幫助孩子找出最適合自己的職涯方向。

景文科技大學校長于第表示，這次開設元宇宙3D設計列印、頌缽靜心冥想、精油蠟燭設計課程，期望透過大手牽小手，引領國高中學生實踐操作，養成專業技能及發揮創造力。

新北教育局長張明文表示，新北市持續推動技職教育，協助學生適性發展，也致力於整合大學及產業資源，未來將以4年8億翻倍投資技職教育，培育具備國際競爭力的人才。

新北市教育局指出，「新北大教育計畫」可至「新北市高中與大學共創學習媒合平台/大學資源/大教育」瀏覽報名，另周末短期課程將陸續更新公告。