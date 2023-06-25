瓦格納叛變失敗普丁也慘了！金融時報：烏軍士氣高漲　俄國穩定不再

▲普丁（左）與瓦格納首腦普里格津（右）過去關係親密，如今瓦格納卻與俄國國防部發生內訌。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動武裝叛變後，俄羅斯總統普丁在24日的電視談話中引述1917年俄國革命，警告俄羅斯將陷入一場恐怖內戰，導致政權更迭、戰爭失敗。儘管普丁擔心的一切最後並未發生，但這起意外的戲劇性事件卻還是為烏克蘭帶來了好處與潛在優勢。

《金融時報》分析，對基輔而言，普里格津的軍變發生得正是時候。烏克蘭6月初發動的反攻行動至今只取得有限進展，引發外界質疑烏克蘭是否有能力擊潰重軍把守的俄羅斯陣地。然而，普里格津的叛變暴露了普丁的脆弱，並將焦點轉移至俄羅斯軍方的內部分歧與隨時爆發的背叛之中。

烏克蘭透露，俄羅斯的權力鬥爭並未對前線產生戲劇性變化，但卻適時地讓俄羅斯分心，提高烏軍士氣。正在前線戰鬥的烏克蘭軍官馬爾可夫（Vitaly Markiv）坦言，「烏克蘭現在的士氣很高，我們完全是邊吃爆米花邊密切關注俄羅斯的局勢。」情報官員切爾尼亞克（Andriy Chernyak）也表示，「我們當然會在政治、情報，或是軍事領域，最大限度地利用這一優勢。」

The Armed Forces launched a large-scale counteroffensive , - Malyar.



Today, the Eastern grouping of troops launched an offensive in several directions at the same time. In the direction of Orikhovo-Vasylivka, Bakhmut, Bohdanivka, Yagidne, Klishchiivka, Kurdyumivka.



There is… pic.twitter.com/JjL0zGvq6G — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) June 24, 2023

烏克蘭副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）承認，基輔軍隊24日趁瓦格納叛變之際，同時對東部多個方向發動攻擊，「各個方向都取得了進展」。有未經證實的報導指出，烏軍如今已越過赫爾松的安東尼夫斯基橋（Antonivskiy），進入俄羅斯控制的第聶伯河左岸。

報導稱，隨著普里格津如今被流放白俄，沒有參加兵變的瓦格納士兵預料將被併入俄羅斯正規軍，但跟隨普里格津「正義行軍」的瓦格納成員可能仍會持續效忠普里格津，對普丁形成威脅，不過一旦瓦格納被解散，俄羅斯又會失去在烏克蘭最有效的軍事力量，令俄方在戰爭陷入兩難。

烏克蘭前國防部長札戈羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）表示，瓦格納集團是俄羅斯侵烏一年多來唯一成功的部隊，他們所取得的成就連正規軍都做不到，但瓦格納的成功只侷限在一個小城市，因為他們的策略十分野蠻。不過他也認為，在瓦格納沒落、普里格津出走後，俄羅斯國內將不再有俄軍腐敗、無能或對官僚的批評，因此「俄國軍事系統改變的可能性幾乎為0」。

▲瓦格納集團成員據悉已從俄羅斯南部軍區總部撤離。（圖／路透）

美國智庫「外交政策研究所」資深研究員羅布李（Rob Lee）則猜測，俄國接下來可能會將戰爭失利的結果歸咎於瓦格納叛亂。儘管如此，普里格津在俄羅斯南部佔領軍事基地時似乎沒有受到俄軍明顯的抵抗，並在一天內成功向莫斯科推進數百公里，令人們對俄軍凝聚力與部分軍隊的忠誠度產生質疑。

此外，瓦格納發動叛變時，普里格津在Telegram上無情地戳穿了普丁的話術，不僅痛批普丁發動戰爭的理由是個謊言，還揭露普丁對權力的控制比任何人想像的都要脆弱，動搖了前線和平民對俄羅斯戰爭的支持。基輔智庫「民主倡議基金會」專家佐爾金納（Maria Zolkina）表示，即使普里格津的政變失敗，俄羅斯穩定體系的形象也將不復存在。